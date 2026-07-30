Cuernavaca.- Una madre de familia promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la admisión obligatoria de su hija en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Con esa acción legal busca revertir la negativa de la máxima casa de estudios tras no alcanzar el puntaje requerido en el examen de ingreso.

La demanda sostiene que el filtro de selección impuesto por la UAEM vulnera el derecho humano a la educación garantizado en el artículo 3° Constitucional. El recurso quedó radicado en juzgados federales tras ser publicado en estrados, sentando un precedente contra las políticas de cupo limitado de la institución.

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El litigio estalla en medio de la crisis de absorción educativa de la universidad estatal porque en el proceso de admisión 2026, un total de 12 mil 843 aspirantes presentaron el examen de ingreso para una oferta disponible de solo 8 mil 700 espacios, lo que dejó fuera a más de 4 mil 100 jóvenes en la primera fase.

Con ese recurso, la prominente espera que la justicia federal determine si la autonomía universitaria y sus mecanismos de evaluación sobrepasan la obligación del Estado de garantizar la cobertura en educación superior, o si ordena a la UAEM la asignación inmediata de la matrícula a la aspirante.