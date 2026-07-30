El canciller Roberto Velasco alzó la voz por las y los connacionales en Estados Unidos, al asistir a la embajada a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Ante el embajador Ronald Johnson, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la coordinación entre ambos países se siente en México y Estados Unidos.

"Con la franqueza que permite la amistad, menciono un asunto prioritario para México: la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, es la razón de ser de nuestra red consular en Estados Unidos", expresó Velasco.

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Roberto Velasco asiste a la embajada a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Destacó que millones de personas de origen mexicano "forman parte hoy de la vida estadounidense, de sus escuelas y hospitales, de sus empresas, de su campo y de sus fuerzas armadas".

"Su trabajo es parte de la prosperidad que celebramos esta tarde", declaró.

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Mencionó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es de las más integradas del mundo, y bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario Donald Trump, mantienen una comunicación directa, franca y constante.

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Roberto Velasco asiste a la embajada a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En materia de seguridad, el titular de la SRE resaltó que la cooperación descansa en los principios de soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

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"Trabajamos juntos frente a las organizaciones criminales trasnacionales y al tráfico ilícito de drogas y de armas. Y sobre esa base, los resultados se sienten en los dos países", comentó.

También señaló avances "muy concretos" ante temas como el gusano barrenador, el cumplimiento del Tratado de Agua y sanidad alimentaria, entre otros.

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Roberto Velasco asiste a la embajada a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense (30/07/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Agregó el canciller que el Mundial con Estados Unidos y Canadá demostró que América del Norte puede coordinarse y recibir al mundo como una sola región.

"A esa misma capacidad responde el T-MEC: tres economías vecinas complementarias, capaces de producir juntas porque por separado tendríamos que ir a comparar a otras regiones", expresó al destacar las conversaciones en curso que son una oportunidad para fortalecerlo.

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