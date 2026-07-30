Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó el trabajo realizado entre ambos países contra el tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles.

En sus redes sociales, el embajador celebró los cargos contra un hombre de Amarillo, Texas, por conspiración para suministrar armas de fuego al Cártel de Sinaloa y contra otras tres personas acusadas de delitos relacionados.

Aseveró que esta acusación reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de desarticular las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles.

“Rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan cuentas y proteger a nuestras comunidades.

“Los cargos relacionados con el presunto apoyo al Cártel de Sinaloa subrayan por qué nuestros países deben seguir trabajando juntos para detener el flujo de armas hacia las manos de las organizaciones criminales”, dijo el diplomático estadounidense.

Loyd Walter Hall, de 27 años de edad y residente de Amarillo, está acusado de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, varios cargos de proporcionar declaraciones falsas a un vendedor de armas de fuego y conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego.

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Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah, están acusados de conspiración para la compra ilícita de armas de fuego y conspiración para el tráfico ilícito de armas de fuego.

Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, está acusada de hacer una declaración falsa en la información requerida por un vendedor de armas de fuego con licencia.

“Entre 2024 y 2026, Hall y varios de sus cómplices mantuvieron una relación con un miembro del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México.

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“A través de esta relación, Hall proporcionó armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses al Cártel de Sinaloa, a pesar de saber que esta era una organización terrorista extranjera”, aseguró la Fiscalía de Estados Unidos del Distrito Norte de Texas.

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