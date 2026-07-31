Alberto Castro Leñero (Ciudad de México, 1951) se aventura a explorar las marañas y redes que hay dentro de su creatividad con la exposición "Entreredes", que se inaugura este sábado 1 de agosto, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana.

El artista —que estudió en Italia en la década de los 70 y que creó los murales Elementos para el Sistema de Transporte Colectivo Metro— presenta obras que ha hecho en las últimas tres décadas, de 1997 a 2026; entre las más actuales se encuentra la pintura Construcción y en las más antiguas está la escultura Tope azul.

“Es una exploración dentro de mi propia obra en el tiempo”, dice Castro Leñero, quien aclara que no es una retrospectiva. El creador, que se ha presentado en museos como el de Arte Moderno, Palacio de Bellas Artes y de la Ciudad de México, explica que en esta ocasión quería que sus creaciones se presentara como “un cuerpo único” y que “habitara el lugar” porque considera que la galería tiene una carga importante porque ha albergado a grandes artistas a lo largo de los años.

Red codex consiste en pinturas abstractas con un fondo rojo. Foto: Seminario de Cultura Mexicana

“La exposición es una especie de tablero de un juego y voy colocando las piezas, me da mucha satisfacción poder jugar en esta magnitud. (...) La idea es detonar una energía y la posibilidad de conectar todas las obras, por eso el título Entreredes, la exposición es como un tejido”, añade el artista que se formó en la Academia de San Carlos de la UNAM.

La exposición está compuesta por más de 30 piezas, entre las cuales se encuentra Red codex, que consiste en pinturas abstractas caracterizadas por un fondo color rojo en las que, muchas de ellas, tienen retratos de personas escondidas a la simple vista. También presenta esculturas con las que dice que ha explorado el idear otro tipo de formas, como Templo, y que varias se han presentado en espacios públicos porque para él es importante que “tengan una posibilidad de poder ser amplificadas e integradas en la ciudad”.

“Son obras que pueden interpretarse de muchas maneras y es la intención, que sean ambiguas y que puedan tener diferentes lecturas”, añade Castro sobre sus pinturas.

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El artista dice que “hay muchos temas alrededor que me interesa explorar en exposiciones futuras”, que quizás esta muestra representa el cierre de una etapa y que actualmente se encuentra “en proceso de otras posibilidades”. Entreredes estará abierta hasta el 27 de septiembre en Masaryk 526, Polanco. La entrada es libre de costo.

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