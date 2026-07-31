Este viernes 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza desde Palacio Nacional su conferencia matutina, un espacio para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país y su administración.

Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado:

Nación 08:45 AM A las 8:45 finaliza la conferencia de prensa de la Presidenta de México.

Nación 08:41 AM Inicia la sección "Suave Patria" durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.



Nación 08:40 AM La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo "en cuerpo y alma" del Gabinete de Seguridad para investigar el caso del alcalde Carlos Manzo y la estrategia de Seguridad en el país.



Nación 08:39 AM El titular de la SSPC agregó que en el estado de Michoacán sigue la presencia de elementos de seguridad.

Nación 08:37 AM Respecto al retiro de máquinas tragamonedas en el país, el secretario de Seguridad destacó que en el Edomex se decomisaron más de 3 mil equipos ligados a "La Familia Michoacana".

Nación 08:27 AM Sobre el caso de escuelas militarizadas en el país, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, explicó que en 1943, la Defensa supervisaba las escuelas militarizadas pero en 2008 se emitió un decreto en donde se deja de tener relación con la función de los planteles militarizados.



Nación 08:23 AM "Es un crimen sumamente cobarde (...) que decidió quitarle la vida", arremetió Omar García Harfuch sobre el caso de Carlos Manzo.

Nación 08:20 AM El Gabinete de Seguridad identifica al "R2" como posible sucesor de su hermano Ramón Ángel "R1" y quien fue detenido ayer por el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Nación 08:15 AM "Que sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ayuda humanitaria que envía México a varios países que lo necesitan.

Nación 08:07 AM "El hijo del 'R1' tenía una relación sentimental con Valeria (Márquéz) y ya la había amenazado en varias ocasiones, y todo indica que el hijo le pide a su papá que comentan el feminicido", informó el titular de la SSPC.

Nación 08:03 AM Hay indicios de que Nemesio Oseguera "El Mencho" tuvo conocimiento del asesinato de Carlos Manzo, agregó el secretario de Seguridad.

Nación 08:02 AM "En el Gabinete de Seguridad nosotros no politizamos ninguna investigación, nos basamos en evidencias sólidas con total transparencia", expresó el titular de la SSPC.

Nación 07:59 AM "Ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal", dijo Omar García Harfuch sobre los motivos para ordenar el homicidio de Carlos Manzo. Agregó que todos los detenidos están vinculados a proceso y se avanza en las audiencias de cada persona detenida.



Nación 07:54 AM Gracias a los trabajos de investigación e inteligencia se determinó que Ramón Ángel "R1" ordenó y financió el homicidio de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Nación 07:51 AM El secretario de Seguridad agregó que por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, han sido detenidas 31 personas identificadas como autores materiales, intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que encubrieron.

Nación 07:48 AM Ramón Ángel "R1" ha sido considerado uno de los objetivos relevantes del país, informa el secretario de Seguridad. Detalló que hasta 2012, el ahora detenido formó parte del grupo criminal "Los Cuinis".



Nación 07:47 AM Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó que la detención de Ramón Ángel "R1", y afirmó que "representa un avance significativo en el debilitamiento de una de las estructuras criminales más violentas del país".



Nación 07:43 AM A las 7:43 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.



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