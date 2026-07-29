La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el marco de colaboración con el Banco Mundial (BM), después de que ratificó su compromiso de respaldar el desarrollo del país para lo cual trabajará en alineación directa con el Plan México.

“Han estado muy interesados en el Plan México”, aseguró en su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal indicó que por la tarde se reunirá con el presidente del BM, Ajay Bango.

Lee también Banco Mundial respalda el desarrollo del Plan México

“Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política; en este caso es el Plan México.

“Plan México significa producir más, con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación”, dijo.

[Publicidad]

nro/apr