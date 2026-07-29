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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) del caso de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien le dictaron cadena perpetua en Estados Unidos.
“Un juez federal de los Estados Unidos avaló que El Mayo Zambada cumpla su cadena perpetua en una prisión médica federal (...) ¿Esto no es un indicador de que El Mayo Zambada negoció con los Estados Unidos?”, se le preguntó en su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio en Palacio Nacional.
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“Bueno, ya que opine el gabinete de Seguridad“, respondió la Mandataria federal.
“Siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía sobre el tema de cómo llegó este capo de la delincuencia organizada a Estados Unidos, lo que ocurrió aquí en México. Esas investigaciones continúan en la Fiscalía y es la sentencia que dan de Estados Unidos”, declaró.
em/apr
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