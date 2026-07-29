La situación financiera de Pemex continúa siendo uno de los principales riesgos para la calidad crediticia de México. De acuerdo con Fitch, la complicada situación financiera de la petrolera descuenta un escalón a la calificación soberana del país debido a la carga que representa la empresa productiva del Estado para las finanzas públicas.

Durante el foro “Fitch on México 2026”, Shelly Shetty, directora de Soberanos para América de la calificadora, explicó que la agencia mantiene una reducción de un nivel en la nota soberana derivada del apoyo financiero que el gobierno ha otorgado y seguirá otorgando a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hemos estado viendo a lo largo del tiempo que el balance soberano se ha visto claramente contaminado por los problemas de Pemex, y básicamente tomamos un escalón, un escalón completo se toma del resultado del modelo de calificación soberana que obtenemos para México, y eso es para reflejar no solo el apoyo actual que se le ha dado a Pemex, sino también nuestra expectativa de apoyo futuro que se le dará a Pemex, porque pensamos fundamentalmente, todavía es una entidad débil y requerirá apoyo financiero”, dijo la especialista.

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La analista señaló que la petrolera mexicana mantiene una situación financiera débil, reflejada en su calificación individual de CCC, aunque su calificación como emisor se ubica en BB+ gracias al respaldo del gobierno federal.

Explicó que, a diferencia de años anteriores, cuando los apoyos se realizaban mediante inyecciones extraordinarias de capital, reducciones de impuestos o pagos puntuales de deuda, ahora existe una partida presupuestaria permanente para respaldar a la empresa.

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Además, recordó que durante el año pasado el gobierno apoyó a Pemex mediante recursos presupuestales, el pago de adeudos con proveedores y diversas operaciones de manejo de pasivos.

A pesar de ello, Fitch considera que la empresa seguirá requiriendo respaldo financiero del gobierno y advirtió que todavía no observa inversiones privadas de gran escala que transformen su modelo de negocio.

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Bajo crecimiento limita perspectivas de México, dice Fitch

La calificadora también expresó preocupación por el desempeño de la economía mexicana, al estimar un crecimiento cercano a 1% este año, después de que el Producto Interno Bruto (PIB) apenas avanzó alrededor de 0.5% el año pasado.

Shetty señaló que México registra uno de los desempeños más débiles entre las principales economías emergentes y de América Latina.

Añadió que la recuperación económica tras la pandemia ha sido una de las más débiles de la región y existe el riesgo de que el país permanezca atrapado en una etapa de crecimiento reducido.

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“El crecimiento de México está por debajo del universo de los mercados emergentes, que ronda el 3%. El crecimiento medio latinoamericano también se acerca al 3%, el de Estados Unidos al 2% y el de México al 1%. Eso lo dice todo”, explicó.

Entre los factores que explican este comportamiento, Fitch identificó la caída de la inversión pública tras la conclusión de los grandes proyectos de infraestructura, así como la incapacidad de la inversión privada para compensar esa debilidad.

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La agencia también mencionó factores externos, como la incertidumbre derivada de la política comercial de Estados Unidos, y elementos internos, entre ellos la reforma judicial y otros cambios institucionales que, a su juicio, han afectado la confianza de los inversionistas.

Si bien reconoció que el gobierno impulsa el denominado Plan México para incentivar nuevas inversiones, consideró que persisten dudas sobre su ejecución y el impacto que podría tener sobre el crecimiento.

Consolidación fiscal de México enfrenta nuevos desafíos

Fitch reconoció avances en la consolidación de las finanzas públicas, luego de que el déficit, medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público, disminuyó de casi 6% del PIB en 2024 a alrededor de 4.3%.

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No obstante, advirtió que persisten riesgos importantes para cumplir las metas fiscales.

Entre ellos, la especialista resaltó menores ingresos petroleros, una recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) afectada por el menor crecimiento económico y el incremento sostenido del gasto en programas sociales.

A ello se suma el apoyo recurrente que el gobierno mantiene hacia Pemex.

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La calificadora señaló que la estrategia para fortalecer los ingresos mediante mejoras en la administración tributaria parece haber llegado a un límite, ya que la recaudación se ha estabilizado entre 19 y 20% del PIB, nivel inferior al promedio de 25% que registran los países con calificación similar.

Ante este escenario, Fitch consideró que México debería comenzar a discutir una reforma fiscal estructural que permita fortalecer los ingresos públicos, acelerar la consolidación fiscal y crear espacio para enfrentar futuros choques externos.

Deuda mantiene tendencia ascendente

La agencia estimó que la deuda del gobierno general cerró el año pasado alrededor de 55% del PIB y podría acercarse a 60% en los próximos dos años.

Aunque ese nivel sigue siendo comparable con el promedio de países con calificación BBB, Fitch señaló que uno de los principales puntos débiles de México es el elevado costo del servicio de la deuda.

La relación entre intereses e ingresos públicos prácticamente duplica la mediana de los países con la misma calificación crediticia, lo que refleja la limitada capacidad recaudatoria del país.

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Pese a ello, destacó que México mantiene fortalezas importantes para sostener el grado de inversión, entre ellas un régimen cambiario flexible, una política monetaria creíble, mercados locales de deuda profundos y una baja proporción de deuda denominada en moneda extranjera.

Fitch reiteró que una aceleración significativa de la deuda pública, un fracaso en la consolidación fiscal o una recesión severa podrían presionar la calificación soberana de México. En contraste, una reforma fiscal estructural, una reducción sostenida de la deuda y un mayor dinamismo de la inversión y el crecimiento fortalecerían el perfil crediticio del país.

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