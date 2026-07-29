La Liga MX Femenil estrenará formato para este torneo Apertura 2026 y cada equipo disputará siete partidos como local y siete más de visita.

En el caso de las Águilas del América, vigentes campeonas, tendrán dos sedes para sus encuentros como locales: el Estadio Banorte y la Cancha Centenario, en las instalaciones de Coapa.

En el Coloso de Santa Úrsula únicamente serán tres enfrentamientos, mientras que los otros cuatro choques los recibirán en el Nido. el Estadio Ciudad de los Deportes ya quedó atrás.

Las dirigidas abrirán su torneo fuera de casa, lo harán el domingo 3 de agosto en el Estadio Corona frente a Santos y su debut ante su afición será el 8 de agosto en actividad de la Jornada 2 contra Cruz Azul.

Lee también Vanessa Martínez lanza alentador presagio sobre la Selección Mexicana Femenil Sub-23

América venció a Tigres en tanda de penaltis y ganó el Campeón de Campeonas de la Liga MX Femenil / FOTO: AFP

Los tres juegos que América Femenil disputará en el Estadio Azteca

Para este nuevo formato de la Liga MX Femenil, América disputará tres de sus siete juegos como local en el hoy llamado Estadio Banorte.

[Publicidad]

América vs Cruz Azul/ Jornada 2/ 8 de agosto/ 16:00 horas

América vs Tigres/ Jornada 7/ 13 de septiembre/ 17:00 horas

América vs Pachuca/ Jornada 11/ 18 de octubre/ 19:00 horas

Lee también La Copa Oro vuelve a jugarse en México; esto es lo que sabemos

Los otros partidos de local del América Femenil

Estos son los cuatro partidos que las Águilas del América disputarán como locales en las instalaciones de Coapa.

América vs Puebla/ Jornada 3/ 15 de agosto/ 15:45 horas

América vs Tijuana/ Jornada 5/ 30 de agosto/ 15:45 horas

América vs Atlas/ Jornada 8/ 20 de septiembre/ 15:45 horas

América vs Atlante/ Jornada 13/ 1 de noviembre/ 15:45 horas

Lee también América refuerza su ataque con la llegada de Óscar Perea

[Publicidad]