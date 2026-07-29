Un peculiar espécimen silvestre capta la atención de millones de personas en internet tras ser captado en las calles de Seattle, Washington.

La residente Kiana Hall grabó al animal con su teléfono móvil en el barrio de Ballard al confundirlo inicialmente con un gato doméstico. Al observar que la criatura salía de debajo de un vehículo, Hall registró a un mapache de anatomía inusualmente corta y redondeada que corrió por el césped antes de trepar una valla.

Tras la publicación del video en plataformas digitales bajo el nombre de "Jimothy", la grabación acumuló millones de reproducciones y detonó un fenómeno viral acompañado de testimonios de vecinos que reportan avistamientos previos en sus cámaras de seguridad.

Jimothy is incredibly charming on that roof 🦝❤️ pic.twitter.com/mhzw5N1vsS — Jimothy The Raccoon (@JimothyOnX) July 29, 2026

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La explicación médica sobre la peculiar anatomía de la criatura

De acuerdo con lo observado en las imágenes del video viral, el espécimen presenta un cuerpo y una cola inusualmente cortos, así como una curvatura en la espalda. En relación con esta condición médica, especialistas en medicina veterinaria señalan las siguientes precisiones sobre la salud del ejemplar:

Posible malformación congénita: Según declaraciones de Marcie Logsdon, profesora asociada del Hospital Veterinario Docente de la Universidad Estatal de Washington, la apariencia del animal se debe a una afección congénita en la columna vertebral que acorta el cuello.

Según declaraciones de Marcie Logsdon, profesora asociada del Hospital Veterinario Docente de la Universidad Estatal de Washington, la apariencia del animal se debe a una afección congénita en la columna vertebral que acorta el cuello. Sospecha de síndrome de columna corta: De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington (WSU) , la falta de desarrollo completo en las vértebras comprime los órganos internos en un espacio reducido, un trastorno congénito poco común observado con anterioridad en caninos y reportado en la literatura médica de la especie.

De acuerdo con la Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington , la falta de desarrollo completo en las vértebras los órganos internos en un espacio reducido, un trastorno congénito poco común observado con anterioridad en caninos y reportado en la literatura médica de la especie. Estado de salud y movilidad: De acuerdo con la evaluación de la especialista de la Universidad Estatal de Washington tras revisar el material en video, el ejemplar muestra una agilidad notable y buen estado general, signos que reflejan su capacidad de adaptación en el entorno urbano.

De acuerdo con la evaluación de la especialista de la Universidad Estatal de Washington tras revisar el material en video, el ejemplar muestra una notable y buen estado general, signos que reflejan su capacidad de adaptación en el entorno urbano. Recomendación de no intervención: Según la experta de la institución educativa, la mejor alternativa para la conservación de la especie consiste en mantener el respeto mutuo y permitir que el animal continúe en libertad sin interferencias humanas.

Just decided the official name for Jimothy’s mom ❤️

Her name is Jimothea.

Why?

Jimothy comes from Timothy… and the classic feminine version of Timothy is Timothea.

So Jimothy → Jimothea. Perfect connection.

The legendary raccoon mom who never gave up on her little round son… pic.twitter.com/O5F0Cc7Taq — Jimothy The Raccoon (@JimothyOnX) July 27, 2026

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De las calles de Ballard a estrella de internet: la respuesta del público frente al fenómeno viral

La difusión de las imágenes transformó rápidamente a Jimothy en una auténtica celebridad local y una sensación global en redes sociales. En plataformas como TikTok e Instagram, la comunidad digital reaccionó con miles de ilustraciones, memes y mensajes de afecto dirigidos al ejemplar, destacando su peculiar aspecto como un rasgo de singular encanto.

A nivel local, los habitantes del barrio de Ballard comenzaron a revisar registros pasados en sus sistemas de videovigilancia doméstica, compartiendo nuevos metrajes que confirman que el animal ha convivido activamente en el vecindario durante años. La respuesta de la comunidad ha estado marcada por un fuerte sentido de protección hacia el mapache, promoviendo el respeto a su hábitat urbano y celebrando su presencia como un símbolo no oficial del vecindario.

El fenómeno escala hasta el Congreso: legisladores exigen protección oficial para el ejemplar

El impacto mediático del animal cruzó la esfera política estadounidense luego de que miembros del Congreso enviaran una petición formal a las autoridades locales de Seattle para resguardar la integridad de Jimothy. A través de una carta dirigida a la alcaldesa Katie Wilson, los representantes republicanos Anna Paulina Luna y Tim Burchett alertaron que la fama del mapache podría atraer a personas con intenciones de molestarlo o alterar su dinámica natural, esto de acuerdo con el medio estadounidense TMZ.

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Entre las medidas planteadas por los legisladores destacan:

Integración a programas de monitoreo: La solicitud para incluir al ejemplar en iniciativas comunitarias de seguimiento a carnívoros urbanos, que contemplen plataformas de reporte de avistamientos y bases de datos para supervisar su estado de salud, desplazamientos y comportamiento.

La solicitud para incluir al ejemplar en iniciativas comunitarias de seguimiento a carnívoros urbanos, que contemplen plataformas de reporte de avistamientos y bases de datos para supervisar su estado de salud, desplazamientos y comportamiento. Campañas de concienciación y señalización: La instalación de señalética en las áreas donde transita el animal y el despliegue de campañas informativas en el vecindario para evitar que la afluencia de fanáticos interfiera con su entorno.

La instalación de señalética en las áreas donde transita el animal y el despliegue de campañas informativas en el vecindario para evitar que la afluencia de fanáticos interfiera con su entorno. Unidad bipartidista por el bienestar animal: A pesar de las diferencias políticas entre los congresistas republicanos y la alcaldía demócrata, los legisladores argumentaron que la preservación de un ejemplar carismático y resiliente constituye una causa de interés común que trasciende las posturas partidistas.

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