El estado de Quintana Roo mejoró su calificación crediticia al pasar de HR A+ a HR AA-, de acuerdo con la más reciente evaluación de la agencia internacional HR Ratings, que además modificó la perspectiva de la entidad de Positiva a Estable, la mejor posición alcanzada por el estado desde que comenzó a ser evaluado por esa calificadora en 2012.

La evaluación atribuye este avance al fortalecimiento de las finanzas estatales durante 2025, periodo en el que los Ingresos de Libre Disposición crecieron 10.3 por ciento gracias al aumento de la recaudación propia y a medidas implementadas para mejorar la eficiencia fiscal. Estos resultados también permitieron fortalecer la liquidez, reducir el nivel relativo de endeudamiento y disminuir el pasivo circulante.

HR Ratings señaló además que los recursos públicos se destinaron a áreas como salud, educación, turismo y seguridad pública, al considerar que el estado mantuvo un equilibrio entre la disciplina financiera y la inversión en programas y proyectos para la población.

Quintana Roo mejora su calificación crediticia; HR Ratings reconoce finanzas más sólidas. Foto: Especial.

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La secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez, indicó que la mejora en la calificación es resultado de una política basada en la disciplina fiscal, el incremento de los ingresos propios y una administración responsable del gasto público, estrategia que, afirmó, se ha mantenido sin contratar deuda adicional.

De acuerdo con la dependencia, contar con una mejor calificación crediticia fortalece la confianza de inversionistas e instituciones financieras, además de permitir al estado acceder a mejores condiciones de financiamiento cuando sea necesario, impulsar nuevos proyectos de infraestructura y favorecer la atracción de inversiones y la generación de empleos.

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Tras darse a conocer el resultado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que la evaluación refleja el manejo responsable de los recursos públicos durante su administración y sostuvo que los recursos estatales se han destinado a obras, programas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Con esta actualización, Quintana Roo suma un avance de seis niveles en la escala de HR Ratings durante la actual administración estatal, al pasar de una calificación BBB- a AA-, desempeño que lo coloca a tres niveles de alcanzar la máxima nota que otorga esa agencia calificadora.

📈 ¡#QuintanaRoo alcanza su mejor calificación crediticia en su historia!



HR Ratings elevó nuestra calificación de HR A+ a HR AA-, un reconocimiento que significa más confianza, más inversión y más prosperidad para las familias quintanarroenses.



En este gobierno… pic.twitter.com/hBFlsv8PpC — Mara Lezama (@MaraLezama) July 30, 2026

dmrr/cr