TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Secretaría de Protección Civil de Chiapas pidió a la población extremar precaución y medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes e intensas durante 72 horas consecutivas sobre el territorio estatal, derivadas de la combinación de canales de baja presión, el desplazamiento de la onda tropical 22 y la presencia de "aire inestable".

El llamado para enfrentar los próximos tres días consecutivos de lluvias, a partir de este jueves, se debe a las fuertes lluvias que se presentarán en diferentes regiones de la entidad, y que se mezclarán con actividad eléctrica, rachas de viento de hasta 70 km/h y probable caída de granizo.

La combinación de esos fenómenos meteorológicos en el Sureste del país, propiciarán condiciones climáticas adversas en Chiapas, advirtieron las autoridades estatales.

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A partir de este jueves se prevé un período de lluvias severas generadas por el paso de la onda tropical número 22; las lluvia puntuales e intensas, de 75.1 a 150 mm caerán sobre las regiones frailesca, soconusco, istmo-costa y sierra mariscal.

Las lluvias puntuales y muy fuertes de 50.1 a 75 mm azotarán el norte, Mezcalapa, valles zoque, de los bosques, altos tzotzil tzeltal, metropolitana y de los llanos; en las regiones tulijá tzeltal chol, maya, selva lacandona y meseta comiteca las lluvias tendrán un máximo de 50 mm.

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Se esperan, además, rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como actividad eléctrica y probable caída de granizo.

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La onda tropical número 22, que el próximo viernes se desplazará al estado vecino de Oaxaca, de manera indirecta seguirá impulsando humedad hacia Chiapas, que originará tormentas aisladas por la tarde y noche acompañadas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora.

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Las lluvias puntuales y fuertes por ese meteoro alcanzarán los 50 milímetros en una docena de regiones. Al día siguiente, el ingreso de aire relativamente seco comenzará a limitar el desarrollo de tormentas, aunque se mantendrá el potencial de lluvias vespertinas y nocturnas, de 50 mm.

La recomendación de Protección Civil a la población es mantenerse atenta a los avisos oficiales a través de medios de comunicación y activar el plan familiar de protección civil. Quienes vivan en zonas de riesgo deben acudir a sitios seguros o refugios temporales, así como también evitar el cruce de ríos, arroyos y calles con pendientes o inundables.

dmrr/cr