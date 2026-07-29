Pachuca. - Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró en la comunidad de El Carmen, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, luego de que se reportara la fuga de cuatro internos de un centro de rehabilitación.

De acuerdo con los primeros reportes, los internos abandonaron las instalaciones tras presuntamente aprovechar un descuido por parte del personal encargado de la vigilancia del lugar.

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Ante la situación, los responsables del centro solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos elementos acudieron al sitio e implementaron un operativo de búsqueda en calles y puntos cercanos, entre ellos la calle Usumacinta, donde, según algunos testigos, fueron vistos los cuatro hombres tras escapar.

Hasta el momento, se informó que al menos dos de los internos fueron localizados y trasladados nuevamente al centro de rehabilitación, mientras que las autoridades mantienen el operativo para dar con el paradero de los otros dos.

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