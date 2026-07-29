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Cuernavaca, Mor. - Una fuerte explosión en un taller de pirotecnia en el poblado indígena de Ocotepec, norte de Cuernavaca, dejó un saldo de una mujer muerta y 10 lesionados, además de un hombre trasladado a un hospital por traumatismo craneoencefálico derivado de la caída de una barda perimetral, mientras que un menor de edad recibió atención hospitalaria por lesiones ocasionadas por quemaduras.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos, y agregó que las labores de auxilio, remoción de escombros y evaluación del área continúan de manera coordinada, por lo que se exhorta a la ciudadanía a ceder el paso a las unidades de emergencia y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.
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El estruendo movilizó de emergencia a corporaciones de rescate y seguridad en el poblado que se rige por usos y costumbres, y después arribaron Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública de Cuernavaca.
Protección Civil Morelos precisó que en el sitio se coordinan acciones con Bomberos y Protección Civil del municipio de Cuernavaca, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes acordonaron la zona e iniciaron los trabajos de inspección para controlar la situación y descartar riesgos adicionales para la población y los inmuebles colindantes.
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dmrr/cr
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