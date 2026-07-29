Culiacán, Sin. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó a los usuarios de los cajeros bancarios, sobre la presencia de personas de nacionalidad extranjera que se dedican a intercambiar las tarjetas de crédito o débito, bajo el ofrecimiento de ayudar a los clientes que desconocen cómo realizar operaciones.

Informó que han detectado en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán operadores extranjeros, denominados “desplazadores”, los cuales se ubican cerca de los cajeros automáticos de bancos y que se acercan en forma amable, presuntamente para brindar ayuda a personas que no conocen los mecanismos de operación.

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La dependencia explicó que estas personas que son de nacionalidad extranjera, una de sus prácticas es buscan entre los clientes bancarios que acuden a cajeros a realizar operaciones de pagos o retiros en efectivo, a personas de la tercera edad que acuden solas.

Su forma de actuar es mostrarse amable y ser voluntarios para brindar ayuda en operaciones bancarias en cajeros con tarjetas de crédito o débito, las cuales las cambian y luego saquean las cuentas o extraen dinero a cargo de los clientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recomendó a los clientes de las instituciones financieras acudir acompañado de personas de confianza, rechazar cualquier tipo de ayuda de extraños, evitar los cajeros automáticos, ubicados en zonas solitarias, inspeccionar la ranura de las tarjetas y cubrir la clave del NIP para que nadie lo observe.

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