El legendario guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo "Memo" Ochoa, capta la atención del público internacional luego de difundir en su cuenta oficial de Instagram una grabación donde practica el ancestral juego de pelota mesoamericano.

Durante su estancia en el parque ecoturístico Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, el deportista interactúa con defensores del patrimonio cultural vestidos con la indumentaria tradicional.

La publicación supera las 185 mil reacciones en menos de 24 horas y desata una ola de comentarios que celebran la difusión de la herencia prehispánica.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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La trascendencia cultural del juego de pelota y su técnica milenaria

El encuentro entre el atleta y los representantes de la comunidad maya reaviva el interés público sobre la relevancia social y religiosa de este deporte milenario en Mesoamérica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el juego de pelota representa una de las tradiciones rituales más antiguas de la región, cuyo desarrollo simboliza el movimiento de los astros en el cosmos y la constante lucha entre la luz y el inframundo.

Especialistas en preservación cultural detallan las siguientes características fundamentales sobre la disciplina:

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Composición del esférico: Según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la pelota empleada en estas demostraciones se elabora con caucho natural extraído del árbol de hule (Castilla elastica), alcanzando un peso que oscila entre los tres y cuatro kilogramos.

Según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la pelota empleada en estas demostraciones se elabora con caucho natural extraído del árbol de hule (Castilla elastica), alcanzando un peso que oscila entre los tres y cuatro kilogramos. Reglamento e impacto físico: De acuerdo con estudios antropométricos del INAH , los practicantes únicamente pueden golpear el esférico con la cadera, los muslos y los glúteos, evitando el uso de extremidades superiores o inferiores para prevenir contusiones severas debido a la densidad del material.

De acuerdo con estudios antropométricos del , los practicantes únicamente pueden el esférico con la cadera, los muslos y los glúteos, evitando el uso de extremidades superiores o inferiores para prevenir contusiones severas debido a la densidad del material. Simbolismo e indumentaria: Según registros arqueológicos del Gobierno de México, los atavíos utilizados durante el ritual incluyen protectores de cuero faldellines y tocados que rinden homenaje a las deidades solares y a la fertilidad de la tierra.

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El impacto en plataformas digitales y la respuesta de la afición

La difusión de la secuencia genera un flujo constante de interacciones en plataformas de redes sociales, donde los usuarios expresan reconocimiento hacia la trayectoria del deportista y su interés por la divulgación cultural. En los fragmentos de la grabación se aprecia al exseleccionado intentando controlar el rebote del pesado esférico de goma mientras sigue las indicaciones técnicas de los guías locales.

Entre las reacciones con mayor nivel de alcance dentro de la publicación destacan las siguientes expresiones:

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"Don memo me gusta su etapa de influencer", señala una de las respuestas de los usuarios en la publicación oficial. "Se te extraña en el arco leyenda! amamos a don memo en xcaret nunca te vayas de aquí!", expresa otro seguidor al recordar el paso del atleta por el balompié internacional.

A través de las secciones temporales de su perfil digital, el deportista continúa compartiendo imágenes de su recorrido por la región maya, consolidando un fenómeno de tendencia que une la figura del deporte contemporáneo con las raíces históricas del país.

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