El creador de contenido y embajador de la cultura maya Balam, mejor conocido en plataformas digitales como "El último maya", donó al Museo Nacional de Antropología una pelota maya, utilizada en el juego de pelota mesoamericano.

Gracias al apoyo de una de sus seguidoras, Balam viajó desde Yucatán hasta la Ciudad de México para llevar este valioso objeto ceremonial prehispánico a un recinto museográfico, donde la cultura permanence a través del tiempo.

La pelota maya, utilizada por esta civilización, estaba hecha de caucho sólido, pesaba entre 3 y 4 kilogramos y se elaboraba con látex del árbol castilla elastica. Este objeto simbolizaba el sol y los jugadores la golpeaban usando caderas y codos.

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El creador de contenido Balam utiliza sus redes sociales para promover la historia y las tradiciones de la cultura maya. Foto: Captura de pantalla TikTok

Influencer dona pelota maya a Museo Nacional de Antropología

A través de redes, Balam explicó que hizo la donación de su pelota maya al recinto cultural y fue registrado a su nombre. De acuerdo con el creador, el objeto a pertenecido a su familia 35 años y el día de hoy formará parte de los vestigios y recuerdos que construyen la historia del país.

El creador asistió al recinto y completó su registró como donante de material, además también dio un recorrido por las salas del museo, ingresó a algunas áreas restringidas y realizó una demostración del antiguo juego de pelota, al ritmo de la melodía de un silbato prehispánico.

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Además, en su visita a la capital, Balam tuvo la oportunidad de conocer el Ángel de la Independencia, la escultura de El Caballito en Reforma y apoyar de primera mano a la Selección Mexicana, en su encuentro contra Inglaterra en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial 2026.

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"Quiero agradecer de todo corazón a todos los de Museo Nacional de Antropología por ser muy lindos conmigo y llevarme a conocer la herencia que dejaron nuestros ancestros", escribió en redes sociales.

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El objeto entregado por Balam es una pelota de resina de caucho, producido en Tulum, Quintana Roo, a través de un proceso de elaboración por capas. La pelota será registrada en la plataforma del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y formará parte del patrimonio de la nación.

¿Quién es el creador Balam?

Balam, cuyo significado es "jaguar", es un maya mestizo originario de Xmatkuil, Yucatán y ha dedicado parte de su contenido en redes a compartir su estilo de vida y promover las cosmovisión y tradiciones mayas en el mundo moderno.

Balam viajó desde Tulum hasta la Ciudad de México para donar su pelota maya. Foto: Captura de pantalla TikTok

Su imagen en plataformas se caracteriza por utilizar un traje tradicional de un guerrero maya, con elementos como un manto acolchado, sandalias de cuero, collares y tatuajes en la piel, con el objetivo de difundir su herencia cultural.

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Además de su lengua materna maya, Balam habla tres idiomas, inglés, español y francés, aprendidos por su contacto diario con el turismo internacional, como guía en cenotes y zonas arqueológicas de Tulum, en Quintana Roo.

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