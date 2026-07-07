Las hojas amarillas en las plantas son una de las señales más comunes de que algo no está funcionando correctamente. Aunque en algunos casos forman parte del proceso natural de envejecimiento, también pueden indicar problemas relacionados con el riego, la iluminación, los nutrientes o la presencia de plagas.

Detectar la causa de este cambio de tonalidad a tiempo es clave para devolverle su vitalidad, por este motivo a continuación te decimos qué hacer cuando las hojas de tus plantas se ponen amarillas.

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Evita que tu planta se seque con este truco. Foto: Pexels

¿Por qué las hojas de las plantas se vuelven amarillas?

El amarillamiento de las hojas, se conoce como clorosis y ocurre cuando disminuye la producción de clorofila, el pigmento responsable del color verde y de la fotosíntesis.

De acuerdo con el sitio experto Pennington Lawn and Garden, las causas más frecuentes son:

Exceso de riego

Falta de agua

Deficiencia de nutrientes como nitrógeno, hierro o magnesio

Poca o demasiada luz solar

Cambios bruscos de temperatura

Plagas o enfermedades

Macetas con mal drenaje

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Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

El truco para recuperar el color de las hojas

Uno de los pasos más efectivos consiste en revisar el estado del sustrato introduciendo un dedo entre la tierra: si está muy húmeda, reduce la frecuencia de riego y si está completamente seca, es momento de hidratar la planta.

Retira con cuidado las hojas totalmente amarillas o secas utilizando tijeras limpias y desinfectadas para que la planta concentre su energía en el crecimiento de hojas nuevas y saludables.

Si sospechas que el problema es la falta de nutrientes, puedes aplicar un fertilizante equilibrado o uno específico para plantas verdes, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante para evitar un exceso de minerales.

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Para preparar un fertilizante natural para tus plantas solo debes dejar reposar dos o tres cáscaras de plátano en un litro de agua durante 24 horas. Después, utiliza esa agua para regar la tierra una vez cada dos semanas. Este remedio puede aportar nutrientes, pero no sustituye un fertilizante completo cuando existe una deficiencia importante.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

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