La temporada de lluvias trae consigo temperaturas más frescas y un aumento en la humedad, condiciones que favorecen la aparición de insectos y otras plagas dentro del hogar.

Desde cucarachas, hormigas, mosquitos, hasta las temibles arañas, los insectos suelen buscar refugio en espacios secos, convirtiéndose en un problema para la salud y la limpieza de las viviendas.

Si quieres mantener tu casa libre de visitantes indeseados, existe un remedio casero para evitar plagas que puede ayudarte a proteger tu hogar durante los meses más húmedos del año.

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La presencia de insectos dentro del hogar aumenta en verano. Foto: El Universal

El remedio casero para ahuyentar plagas durante el verano

Durante esta temporada es común observar un incremento en la presencia de insectos dentro del hogar como en cocinas, baños, patios y jardines. Por ello, uno de los métodos más populares consiste en preparar un repelente natural con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes:

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2 tazas de agua.

El jugo de un limón.

10 hojas de laurel.

2 cucharadas de vinagre blanco.

Un atomizador.

Preparación:

Hierve el agua y agrega las hojas de laurel. Deja reposar la infusión durante 15 minutos. Cuela el líquido y deja enfriar. Añade el jugo de limón y el vinagre blanco. Vierte la mezcla en un atomizador.

Rocía este preparado en puertas, ventanas, esquinas, debajo del fregadero y en otros sitios donde suelen aparecer insectos. El aroma del laurel y del limón puede actuar como repelente para algunas plagas, mientras que el vinagre ayuda a eliminar rastros de olores que atraen a ciertos insectos.

El olor de las hojas de laurel repele insectos. Foto: El Universal

Otros consejos para prevenir plagas en verano

Además de este remedio casero, existen medidas que reducen considerablemente el riesgo de infestaciones:

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Evita dejar agua estancada en cubetas, macetas o recipientes.

en cubetas, macetas o recipientes. Sella grietas y pequeñas aberturas por donde puedan entrar insectos .

. Lava los trastes después de cada comida y limpia las migajas.

después de cada comida y limpia las migajas. Mantén los alimentos almacenados en recipientes herméticos.

en recipientes herméticos. Saca la basura diariamente y limpia el bote con frecuencia.

diariamente y limpia el bote con frecuencia. Poda la vegetación cercana a puertas y ventanas.

la vegetación cercana a puertas y ventanas. Revisa periódicamente los desagües y coladeras.

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