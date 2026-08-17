El Mundial de futbol decepcionó a los restauranteros que invirtieron ante la perspectiva de que el turismo y la actividad mejorarían con el evento, señalaron representantes del sector.

La Canirac informó que el Mundial incumplió las metas.

Las ventas y la llegada de turistas extranjeros quedaron cerca de 20% por debajo de las expectativas iniciales, mientras que el consumo local fue el principal motor de los establecimientos.

El presidente de la cadenas de churrasquerías brasileñas Sal e Brasa, Pedro Cotto, aseguró invertir cerca de 280 mil pesos en pantallas, más el pago por permisos de transmisión que fueron como 25 mil pesos por negocio.

“Vimos un crecimiento de comensales nacionales, pero no de internacionales. No todo es malo, se trata de inversiones que fortalecerán nuestras instalaciones. Es el mismo caso para la mayoría de restauranteros. Lo que queda al final sí es bueno”, dijo.

“Esperamos recuperar esta inversión a fin de año y la imagen del país se fortaleció con el Mundial. Tenemos buenas perspectivas de que las cosas mejorarán en los siguientes meses”, declaró.

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El presidente de la Actual, Armando Bojórquez, dijo que los resultados no fueron los mismos para todas las empresas.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, aseguró que el impulso económico se reflejó principalmente en actividades del sector terciario, como hoteles, restaurantes, transporte y entretenimiento.

Pedro Cotto destacó los esfuerzos del gobierno en materia económica, especialmente de la Secretaría de Economía.

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“Apenas anunciaron una inversión importante de Toyota y he sido testigo de que han venido y vendrán más inversiones por esta gestión fuerte y constante. Por eso, sustento la idea de que durante los meses que vienen la economía crecerá más y nos recuperaremos”, concluyó Pedro Cotto, especialista en gastronomía y originario de Santiago Tuxtla, Veracruz.

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