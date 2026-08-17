Cancún.— El sureste mexicano se viste de gala con el Cancún Country Open 2026, que promete ser espectacular, en su segunda edición. Mañana comienzan las emociones sobre la superficie dura del complejo quintanarroense.

El torneo ATP Challenger 125 contará con la presencia de 10 de los 100 mejores tenistas en el mundo, por lo que la competencia será más que reñida.

A pesar de que se encuentra ubicado en el puesto 125 del ranking de la ATP, Stanislas Wawrinka es la principal figura del certamen.

El exnúmero tres del mundo está disputando su última temporada como profesional y quiere despedirse como lo merece.

El suizo no es el único invitado de lujo que estará en Quintana Roo durante estos días.

El polaco Hubert Hurkacz, exnúmero seis del planeta, también participará, gracias a que recibió una wild card de última hora.

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El Cancún Open no sólo cuenta con experiencia en su cuadro principal, sino con talento joven.

Los argentinos Sebastián Báez y Román Burruchaga son otras figuras a seguir, porque cuentan con la calidad para dar el salto que necesitan sus carreras.

Representando a la Next Generation, las futuras estrellas del tenis, están el estadounidense Darwin Blanch (18 años) y el francés Moise Kouame (17 años).

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Como cereza en el pastel, por lo que representa para México, al ser el mejor jugador tricolor en la actualidad (292 en el ranking de la ATP), Rodrigo Pacheco buscará darle una alegría a su afición.

Todo está listo para que comience la segunda edición del Cancún Country Open. El orgullo del deporte blanco en Quintana Roo estará en juego.

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