Desde Palacio Nacional y en una transmisión financiada con recursos públicos, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los nombres y cuentas de periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles, figuras políticas y perfiles anónimos. ¿Qué significa que el Estado mexicano dedique siete meses, personal, herramientas de monitoreo, infraestructura de Palacio Nacional y una transmisión oficial a observar, clasificar y exhibir a sus críticos? Los comentarios de Sergio Sarmiento, Ma Amparo Casar, Bibiana Belsasso, Paola Rojas, Nayeli Roldán, Beatriz Pagés y Leti Robles de la Rosa, y el análisis de Juan Vázquez, oficial de comunicación de Articulo 19 México y Centroamérica.

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