León, Gto.- Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) localizaron 506 kilos de marihuana dentro de cajas de cartón en una empresa de paquetería, en la ciudad de Leon.

El oficial canino “Orkan” olfateó el narcótico durante una revisión preventiva realizada en el interior del establecimiento.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado explicó que la revisión se realizó en las instalaciones de una empresa de paquetería ubicada en la colonia Las Rosas, como parte de las acciones para detectar posibles envíos de sustancias u objetos relacionados con actividades ilícitas.

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“Orkan” “realizó un marcaje positivo sobre tres tarimas”, lo que puso en alerta a los policías estatales, quienes revisaron los paquetes y localizaron 39 cajas de cartón con diversos empaques que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, detalló la dependencia este domingo 16 de agosto de 2026.

El pesaje preliminar de la sustancia arrojó aproximadamente 506 kilogramos con 376 gramos, “cantidad equivalente de manera estimada a 506 mil 376 dosis”, detalló.

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La Secretaría de Seguridad señaló que el vegetal asegurado fue embalado de acuerdo con los procedimientos de cadena de custodia y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en León.

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La corporación señaló que corresponde a la FGR realizar los dictámenes y las investigaciones sobre la procedencia, ruta y destino del cargamento, y establecer quienes son las personas posibles responsables.

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Aseveró que el “aseguramiento de los indicios no implica por sí mismo la atribución de responsabilidad a remitentes, destinatarios o terceras personas”.

LL