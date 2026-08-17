Culiacán, Sin.- El fuerte oleaje registrado durante el pasado fin de semana en las playas de Mazatlán, activó a los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, los cuales tuvieron que rescatar a un total de trece turistas, entre ellos a seis menores de edad, los cuales eran arrastrados mar adentro y no podían salir.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante de dicha agrupación dio a conocer que a excepción de dos visitantes del sexo femenino que tuvieron que ser llevadas a un hospital para su valoración, en los once casos restantes, fueron sacados a tierra firme y atendidos por paramédicos.

Sobre los últimos tres casos en los que se brindo auxilio, primero a dos jóvenes originarios del estado de Chihuahua y posteriormente a un menor de diez años, visitante del estado de Jalisco, los tres fueron valorados por paramédicos, pero solo presentaban signos de agotamiento y nerviosismo.

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Dio a conocer que pese a que se colocaron banderines de aviso sobre las condiciones del mar, por el oleaje que aumento, muchos bañistas ingresaron al mar y se adentraron, por lo que al ser jalados por las corrientes, estos ya no pudieron retornar por lo que fue necesario intervenir para rescatarlos.

Señaló que se mantiene vigentes los horarios de ingreso a las playas, ante la situación climática que se presenta, con vientos que generan oleaje y ello representa un riesgo para los visitantes que se meten al mar, sin medir las consecuencias.

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