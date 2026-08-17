[Publicidad]
Culiacán, Sin.- El fuerte oleaje registrado durante el pasado fin de semana en las playas de Mazatlán, activó a los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, los cuales tuvieron que rescatar a un total de trece turistas, entre ellos a seis menores de edad, los cuales eran arrastrados mar adentro y no podían salir.
Gustavo Espinoza Bastidas, comandante de dicha agrupación dio a conocer que a excepción de dos visitantes del sexo femenino que tuvieron que ser llevadas a un hospital para su valoración, en los once casos restantes, fueron sacados a tierra firme y atendidos por paramédicos.
Sobre los últimos tres casos en los que se brindo auxilio, primero a dos jóvenes originarios del estado de Chihuahua y posteriormente a un menor de diez años, visitante del estado de Jalisco, los tres fueron valorados por paramédicos, pero solo presentaban signos de agotamiento y nerviosismo.
Lee también Aseguran 506 kilos de marihuana en paquetería de León; perro “Orkan” detecta el cargamento
Dio a conocer que pese a que se colocaron banderines de aviso sobre las condiciones del mar, por el oleaje que aumento, muchos bañistas ingresaron al mar y se adentraron, por lo que al ser jalados por las corrientes, estos ya no pudieron retornar por lo que fue necesario intervenir para rescatarlos.
Señaló que se mantiene vigentes los horarios de ingreso a las playas, ante la situación climática que se presenta, con vientos que generan oleaje y ello representa un riesgo para los visitantes que se meten al mar, sin medir las consecuencias.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
UNAM inicia examen de control en la CDMX; Palacio de los Deportes recibe a aspirantes para presentar segunda evaluación
Mundo
Fallece turista de EU tras ser alcanzado por un rayo en Italia; hacía senderismo en el monte Etna
Tendencias
Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en Instagram; la actriz de “Triunfos Robados” murió a los 36 años
Nación
Morena llama a cerra filas con Sheinbaum ante presiones extranjeras; critica al PAN por exigir investigación contra Andy López
Espectáculos
¿Quién era Hayden Panettier? Actriz fallecida de “Malcolm” y "Triunfos Robados" a sus 36 años
Al día
Lunes complicado en CDMX: Estas son las zonas donde habrá afectaciones viales
Al día
Metro CDMX: Estas son las Líneas que comienzan a saturarse y a presentar avance lento
Impresa
Portada El Gráfico | Lunes 17 de Agosto de 2026