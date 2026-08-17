La muerte de Hayden Panettiere sorprendió a sus seguidores este domingo 16 de agosto. La actriz, conocida por sus papeles en Héroes, Nashville y Scream, falleció a los 36 años y, hasta el momento, la causa de muerte no ha sido revelada.

La actriz perdió la vida a los 36 años. Foto: AFP.

La noticia fue confirmada por su familia. Su padre, Skip Panettiere, compartió un comunicado en el que describió a su hija como una persona que llevó amor y alegría a quienes la conocieron y a millones de espectadores.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere?

De acuerdo con información publicada por TMZ, autoridades acudieron el domingo a un domicilio en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un reporte sobre una mujer que se encontraba en paro cardiaco. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación, pero la mujer fue declarada muerta en el lugar.

La actriz falleció a los 36 años por causas aún desconocidas. Foto: AP.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que no existen indicios de una muerte provocada por terceros ni circunstancias sospechosas. La investigación continúa y se espera que la autopsia permita determinar la causa de muerte de Hayden Panettiere.

Con este papel consolidó su carrera. Foto: IMDB.

Medios locales reportaron que la actriz se encontraba con Brian Hickerson, su novio. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que lo relacione con la muerte de Panettiere, por lo que cualquier versión sobre las circunstancias de su fallecimiento debe ser considerada con cautela.

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¿Cuál fue la última publicación de Hayden Panettiere en Instagram?

Tras conocerse la noticia, seguidores de Hayden comenzaron a acudir a sus redes sociales para recordar a la actriz. Uno de los puntos que más llamó la atención fue su última publicación en Instagram, realizada el pasado 27 de julio.

En aquella publicación, Panettiere apareció junto al fotógrafo y director estadounidense Randall Slavin. La imagen estaba acompañada por una frase breve que, después de su muerte, tomó otro significado para quienes seguían su carrera: “Good times and good friends”, que puede traducirse como “Buenos momentos y buenos amigos”.

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en Instagram. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, este publicación se convirtió en un espacio donde sus seguidores comenzaron a despedirse de ella. Slavin también retomó la fotografía después de conocer la noticia y le dedicó un mensaje a la actriz.

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¿Qué escribieron los fans de Hayden Panettiere tras su muerte?

La sección de comentarios de aquella última fotografía comenzó a llenarse con mensajes de personas que recordaron algunos de los personajes más conocidos de la actriz.

Entre las reacciones aparecieron mensajes como: “Te quiero. No te vayas. No te vayas. Por favor”, así como comentarios de espectadores que recientemente habían comenzado a ver Héroes por primera vez.

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Otros usuarios recordaron el trabajo de Panettiere en Remember the Titans y destacaron el impacto que tuvo su interpretación en Héroes, una de las producciones que la convirtió en una figura reconocida.

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