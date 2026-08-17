Aunque este lunes 17 de agosto se juegan los últimos dos partidos de la Jornada 4 de la Liga MX, la tabla de posiciones del Apertura 2026 no se moverá, al menos no en los primeros lugares.

Por tanto, así es como se acomodaron los equipos en la fecha que se jugó tras el parón de la Leagues Cup.

El líder del torneo es el América, luego de su goleada al Atlético de San Luis (3-0), las Águilas se colocaron en la cima con 10 puntos, y aún invictos.

Lee también Esto cuestan las carreras que estudiarán Gilberto Mora y la 'Hormiga' González

Empatados en puntos pero abajo de ellos por diferencia de goles se encuentran los Xolos de Tijuana, que aún no conocen la derrota, y le ganaron al Cruz Azul con una gran actuación de Gilberto Mora (2-1).

El podio lo completa Rayados de Monterrey, con nueve puntos. En esta jornada golearon en casa a los Bravos de Juárez.

[Publicidad]

De momento, los ocho primeros lugares los completan: Atlas, Toluca, Pumas, Querétaro y Chivas, en ese orden.

El Cruz Azul de Joel Huiqui marcha noveno en la tabla, con seis puntos, ya que perdió ante Atlante y Xolos.

Tabla de la Liga MX en la Jornada 4 Foto: Especial

Los equipos que jugarán este día para cerrar por completo la cuarta fecha son Necaxa, Puebla, León y Pachuca.