La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, por el momento, “no se está pensando en las ganancias, sino sencillamente en cubrir los costos de operación y mantenimiento” de Mexicana de Aviación.

Y que la empresa estatal alcanzará su punto de equilibrio, es decir, que pueda costear sus gastos de operación sin necesitar la transferencia de recursos del gobierno federal, cuando complete su flotilla de 20 aeronaves.

El 1 de julio de 2025, Sheinbaum Pardo detalló que en ese año, Mexicana recibiría cinco aviones Embraer E195-E2; siete más en 2026 y los ocho faltantes en 2027.

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Sin embargo, hasta el pasado 24 de junio de 2026, la aerolínea del Estado recibió su séptima aeronave Embraer, con matrícula XA-MXG.

“Es muy importante la recuperación de Mexicana, muy importante. Además, está pensada porque en este momento critican mucho de que se le da recursos a Mexicana para su operación y, en efecto, hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio, y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio, cuando ya estén los 20 aviones aquí”, explicó.

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La mandataria afirmó que otros proyectos prioritarios del sexenio pasado, como el Tren Maya y los hoteles construidos sobre su ruta, también “van muy bien”.

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“Va muy bien Mexicana, van muy bien todas las empresas. Ahora, el Tren Maya, se está mejorando la página del Tren Maya y varios temas que estamos trabajando conjuntamente, ya también entraron en operación unos camiones que llevan, o buenos autobuses, que llevan de la estación del Tren Maya a los centros de población, se está mejorando igual mexicana, igual los hoteles que se construyeron con el presidente López Obrador, van muy bien”, dijo.