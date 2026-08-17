Dos hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalados como probables responsables de extorsionar a un comerciante que trabajaba en un puesto semifijo de venta de caldos de gallina, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información proporcionada, los sujetos presuntamente exigían al vendedor el pago de 3 mil pesos para permitirle trabajar, además de amenazarlo con causarle daño a él, a su familia y a su negocio si no entregaba el dinero.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Tacuba, en el cruce de Golfo de Australia y avenida Marina Nacional, donde policías fueron alertados sobre una denuncia de extorsión.

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El comerciante, de 62 años de edad, señaló a dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta azul como quienes presuntamente lo amenazaron y le exigieron el pago.

Los uniformados dieron seguimiento a los sospechosos y, tras marcarles el alto, realizaron una revisión preventiva. En ese momento les aseguraron dinero en efectivo que el denunciante reconoció como de su propiedad.

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Los detenidos, de 37 y 45 años de edad, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, junto con el dinero asegurado, para determinar su situación jurídica.

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La SSC informó que mantiene acciones para combatir el delito de extorsión y atender las denuncias de comerciantes y ciudadanos afectados.

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