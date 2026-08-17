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Esta semana continuará la revisión anual de la Línea 1 del Cablebús que va de Indios Verdes a Cuautepec.
Por esta razón, todas las estaciones permanecerán cerradas, y se ofrece servicio gratuito con unidades de la RTP.
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Durante estos días se harán actividades de mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, así como cuartos eléctricos y sistema de peaje.
De igual forma, contará con inspecciones por parte de especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, desplazamiento de cables aéreos, pruebas de carga y la rehabilitación de balancines en torres de la Línea Troncal.
LL
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