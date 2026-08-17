“No vendemos y además es realmente un peligro; esperamos, yo creo que todos, que pronto logren terminar de reparar los socavones”, comentó Perla, vendedora de productos de limpieza y vecina de la alcaldía Iztacalco, quien señaló que a cuatro días de la formación de dos socavones en la calle Oriente 108, los trabajos de reparación aún no han concluido.

El pasado miércoles 12 de agosto, la alcaldía Iztacalco informó que dos socavones, que provocaron la caída de dos vehículos pesados, se originaron por el colapso de un tramo del conector principal de drenaje, con más de 50 años de antigüedad.

A cuatro días del incidente, vecinos y comerciantes señalaron que durante la noche del sábado fueron cubiertos con tierra; sin embargo, indicaron que la zona aún no ha sido completamente rehabilitada y permanece como un riesgo para quienes transitan por el lugar.

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Perla mencionó que los vecinos ya habían reportado anteriormente las malas condiciones del asfalto y otros problemas en la zona que, consideró, podían derivar en hundimientos.

Recordó que el día del incidente ella estaba trabajando cuando un camión pasó por la calle y ocurrió el hundimiento; indicó que su puesto se encuentra frente a uno de los socavones y explicó que durante varios días no pudo trabajar.

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“Es una gran pérdida de ganancias porque no pude abrir, ya que vendo exactamente enfrente de uno de los hoyos y, obvio, mucha gente no va al mercado porque yo creo que les da miedo”, dijo.

Perla mencionó que la alcaldía les había informado que los trabajos estarían completos en un periodo de entre 48 y 72 horas; sin embargo, cuatro días después, los comerciantes aseguran que la reparación aún no concluye.

“Es peligroso, habían puesto como para no pasar, pero la gente lo ignora e incluso nosotros, como comerciantes que pasamos con nuestros carritos, pasan niños; es de verdad preocupante”, señaló.

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Fernando López, vecino de la zona y vendedor de tamales, indicó que los socavones también afectaron sus actividades, debido a que la tierra y el polvo ingresaban a los locales y viviendas cercanas.

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“La tierra y el polvo se meten al local y también a nuestras casas; es muy molesto y obviamente no puedes hacer mucho”, comentó.

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Agregó que la noche del sábado personal de la alcaldía acudió a la zona y colocó tierra sobre los puntos donde se formaron los socavones.

“Si te preocupas porque no sabes si van a quitar las casas o algo, afortunadamente no, pero sigue siendo peligroso; ve los niños pasan, los diablitos, todo y sí da miedo”, dijo.

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María, vecina de la zona que acudió al mercado para realizar sus compras de la semana, comentó que se enteró de los socavones por comentarios de otros vecinos y que la noche del sábado observó a personal de la alcaldía realizando trabajos en el lugar.

Agregó que la situación le genera preocupación, por el paso constante de peatones, comerciantes y niños, por lo que pidió que los trabajos concluyan antes de que ocurra otro accidente.

“Sí da miedo pasar por aquí, porque uno no sabe si el suelo ya está bien o si puede volver a hundirse; ojalá terminen pronto y quede seguro para todos”, dijo.

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mahc/LL