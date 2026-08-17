Naucalpan, Méx.— Comerciantes de Ciudad Satélite reportaron la suspensión del cobro de los parquímetros en la Zona Azul, a dos meses de su entrada en funcionamiento.

Al respecto, EL UNIVERSAL solicitó la postura del Ayuntamiento de Naucalpan, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Ayer, comerciantes señalaron que están a la espera de información oficial sobre la posible suspensión o modificación del programa y aseguraron que, por ahora, los automovilistas que no realizan el pago no reciben una multa.

“La policía no está multando si te estacionas en los cajones marcados y no pagas parquímetro. Solo están aplicando multa si te estacionas donde dice: no estacionarse”, señaló Azucena, comerciante de la zona.

Desde que arrancó el proyecto, hace dos semanas, habitantes han señalado problemas de organización, entre ellos la ubicación de las máquinas para realizar el pago.

“Me estacioné hasta la otra esquina y la única máquina que hay está en esta esquina, no hay otra máquina más que esta. Está planeado con las patas, es mucho lo que hay recorrer para pagar”, recordó Ignacio, habitante de Ciudad Satélite.

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Jorge Beltrán, habitante y cliente de la zona, consideró que el sistema permitió establecer un orden en los espacios para estacionamiento, aunque cuestionó el destino de los recursos obtenidos mediante el cobro.

“El que cobren y no se vea un cambio, sobre todo en la vialidad, estoy en desacuerdo. En qué sí estoy de acuerdo: ya hay más orden y, sobre todo, porque ya están los espacios marcados para los vehículos, porque antes todos se estacionaban como querían y como podían”, dijo.

Silvia Calzada, vecina de la Zona Azul, consideró que el cobro de parquímetros debería dirigirse a los establecimientos.

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Comerciantes señalaron que con la entrada en operación de los parquímetros disminuyó la cantidad de vehículos en la zona, pero se reportó también una baja en el número de clientes.

De acuerdo con el Gobierno de Naucalpan, el programa de parquímetros forma parte de las acciones para ordenar el uso de la vía pública.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, ha dicho que el sistema busca evitar la apropiación de espacios de estacionamiento por particulares y frenar las extorsiones a automovilistas por franeleros.

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EL UNIVERSAL solicitó una postura al Ayuntamiento de Naucalpan sobre la suspensión del cobro y las condiciones actuales del programa, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

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