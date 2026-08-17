A cuatro días de que se formaran dos socavones en la calle Oriente 108, en la alcaldía Iztacalco, los trabajos para reparar ambos puntos aún no han concluido.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que, aunque durante la noche del sábado las oquedades fueron cubiertas con tierra, la reparación no está terminada, por lo que persiste la preocupación entre quienes viven, trabajan y transitan por el lugar.

El miércoles 12 de agosto, la alcaldía Iztacalco informó que los dos socavones, que provocaron la caída de dos vehículos pesados, se originaron por el colapso de un tramo del conector principal de drenaje, con 50 años de antigüedad.

De acuerdo con la demarcación, los trabajos de reparación aún no han culminado y se realizará un análisis para determinar las labores que todavía hacen falta.

En tanto, los vecinos señalaron que, tras el incidente, se les informó que los trabajos estarían terminados en un periodo de entre 48 y 72 horas; sin embargo, a cuatro días del hundimiento, las labores continúan.

Perla, vendedora de productos de limpieza y vecina de la zona, mencionó que los habitantes ya habían reportado anteriormente las malas condiciones del asfalto y otros problemas en la calle.

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Explicó que el día del incidente se encontraba trabajando cuando uno de los vehículos pasó por el lugar y se produjo el hundimiento.

“Es realmente un peligro, esperamos yo creo que todos que pronto logren terminar de reparar los socavones”, comentó.

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