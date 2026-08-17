Es importante que las empresas obligadas a cumplir las nuevas reglas antilavado, como casinos, inmobiliarias, joyerías, distribuidoras de autos, de activos virtuales y blindaje, entre otras que no pertenecen al sector financiero, se preparen desde ahora.

Aunque no son exigibles tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de agosto, es recomendable que ya comiencen el proceso de implementación gradual, consideró el despacho Pérez-Llorca México.

Lo anterior, advirtió, porque será un procedimiento que requerirá un análisis profundo y estratégico que demandará tiempo, personal y recursos.

En una nota jurídica en la que analizan los cambios a reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), destacó que con ello se eleva el estándar de cumplimiento regulatorio en la materia.

También, afirmó, se consolida un modelo de cumplimiento basado en la determinación del nivel de riesgo de las operaciones propias y de terceros, la trazabilidad de las operaciones realizadas y su monitoreo continuo. Entre los principales cambios, el equipo de Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento en Pérez-Llorca México destacó el enfoque basado en riesgos que habrán de seguir dichas actividades consideradas vulnerables.

También deberán seguir un orden de prelación para la identificación del beneficiario controlador, hay nuevos requisitos para el manual de políticas internas, y en las disposiciones sobre auditorías.

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Se establecen mecanismos automatizados de monitoreo, programas de capacitación y selección de personal.

A partir del 1 de marzo de 2027, las empresas que operan en México y realizan alguna actividad vulnerable conforme a la Ley Antilavado deberán crear la metodología de evaluación de riesgos.

Diseñar, documentar y aprobar internamente una metodología que clasifique las operaciones propias y las realizadas con cada cliente, según su nivel de riesgo.

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Otra obligación es que deberán actualizar el manual de políticas internas.

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