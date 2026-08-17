A nueve mil kilómetros de distancia de México, en Essaouira, Marruecos, se grabaron las primeras escenas de la telenovela Corazón de Marruecos.

Esta ciudad de la costa este marroquí es el escenario en donde arranca la historia producida por Rosy Ocampo, quien cruzó el Atlántico comandando un equipo de 40 personas para recoger con fidelidad aspectos fieles de la cultura del país africano.

África Zavala, José Ron, Mark Tacher, Pedro de Tavira y Alberto Estrella estuvieron en Essaouira y en Marraquech grabando secuencias de esta producción que se estrena el 18 de enero por Las Estrellas y una semana antes por Univisión.

Alberto Estrella, caracterizado como Brahim, su personaje. Foto: Alberto Estrella

”Estuvimos 20 días por allá, en Essaouira y en Marraquech, grabamos el inicio de la telenovela en donde el padre que soy yo, de nombre Brahim, tiene dos hijas, una de ellas es Jazmín, que es interpretada por África Zavala”, comparte el actor.

Una vez más Estrella da vida al villano de la trama, quien además, es quien detona que los protagonistas se conozcan y entre ellos se dé una historia de amor más allá de fronteras y de las costumbres arraigadas por la religión y la cultura.

“Mi personaje tiene problemas serios con Yussef (Mark Tacher), un prestamista que además es muy poderoso, yo tengo una deuda con él, y pierdo mi negocio, entonces el prestamista me exige su dinero y la manera en la que se va a cobrar es vendiéndole a mi hija, y lo hago porque no tengo alternativa, aunque él ya tiene tres esposas más”, añade.

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Momentos antes de la boda entre Jazmín (África Zavala) y Yussef. Foto: Alberto Estrella

Cambio de planes

Rosy Ocampo y su equipo de escritores trabajaron en el proceso de planeación y preproducción de este proyecto desde finales de 2024 y a lo largo del año pasado.

Originalmente se pensó en basar este nuevo melodrama en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse y la adaptación incluía ahora, en vez de Italia, de donde parte la protagonista con rumbo a América buscando un mejor futuro, Turquía.

“Jazmín, logra huir antes de que se desposen, porque la boda ya estaba preparada, Yussef furioso me busca y me exige que le diga dónde está mi hija y yo no le digo que escapó a México”, cuenta el también director.

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La producción se propuso que se retratara la esencia marroquí.

“Se pretendía captar el contraste entre culturas, por eso iba a hacerse en Turquía, pero la situación bélica de ese país lo impidió, así que surgió la idea de hacerla en Marruecos”, dice.

En su estancia los mexicanos conocieron un poco de lo que es la vida cotidiana en el noroeste africano.

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“Estuvimos con temperaturas de hasta 43 grados centígrados grabando en algunos días, todos esperamos que les guste esta historia que está muy bien contada y realizada”.

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