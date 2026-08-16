Hayden Panettiere, actriz reconocida por su participación en la franquicia "Triunfos robados", murió este domingo a los 36 años.

Aunque las causas del deceso no se han revelado, información de TMZ reveló que Panettiere que se encontraba con su pareja, Brian Hickerson al momento de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por el padre de la actriz, Skip Panettiere, a través de un comunicado que compartió con la cadena ABC News.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", escribió.

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La familia también pidió respeto y privacidad para poder enfrentar su duelo y asimilar la partida de la joven.

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Panettiere comenzó su carrera con tan solo 11 meses de edad, cuando protagonizó varios comerciales en televisión. Posteriormente saltó a la televisión como Sarah Robertsen en la serie "One live to Live".

Entre sus papeles más recordados se encuentran el de la peculiar niñera Jessica de "Malcolm in the middle".

Participó en más de 30 cintas entre las que destacan "Remember the Titans", "Joe Somebody", "Ice Princess", "Triunfos robados" y la saga de "Scream", uno de sus últimos proyectos. Además formó parte de series como "La ley y el orden", "El toque de un ángel" y "Héroes".

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En cuanto a su vida personal, sostuvo una relación sentimental con el exboxeador profesional Wladimir Klitschko, con quien tuvo a una hija. Sin embargo, tras convertirse en madre, en 2014, sufrió una fuerte depresión posparto que derivó en adicción al alcohol y a los medicamentos.

Fue duramente criticada por ceder la custodia de su hija a su expareja, debido a su proceso de rehabilitación.

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