Cruz Azul vuelve a la actividad del Apertura 2026 con la misión de dejar atrás el duro golpe sufrido en la Leagues Cup y retomar el buen inicio que había tenido en el torneo mexicano.

Enfrente tendrá a un Tijuana que ha comenzado con paso firme el certamen mexicano, y que todavía no conoce la derrota.

La Máquina visitará el estadio Caliente, con ambos equipos separados apenas por un punto en la clasificación. El conjunto fronterizo suma siete unidades y se ubica en la segunda posición, mientras que los celestes acumulan seis puntos y marchan como sextos.

Sin embargo, la escuadra de Sebastián Loco Abreu llega a este partido luego de un pésimo papel en el campeonato binacional, donde perdieron sus tres compromisos y solo pudieron anotar un gol.

El historial reciente entre los dos muestra lo equilibrado que puede estar el duelo. Dos triunfos de cada lado, y un empate en los últimos cinco choques de Liga MX en los que se han enfrentado.

El partido será una oportunidad para ambos de catapultarse en la tabla desde temprano en el campeonato, y puede que marque la pauta para el resto de las jornadas.

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Tijuana, acompañado de Gilberto Mora, buscará mantener su condición de invicto y quedarse cerca del liderato, mientras que los cementeros necesitan volver a sumar de a tres para no perder terreno arriba en la clasificación y recuperar la confianza que han adquirido con Joel Huiqui.

Tijuana vs Cruz Azul: EN VIVO