Guillermo Almada no tiene ningún problema con Raphael Veiga. Tras golear al Atlético de San Luis, el director técnico del América rechazó diferencias con el futbolista brasileño después de que, en redes sociales, circuló una imagen en la que ambos intercambiaron efusivamente palabras durante la Leagues Cup.

Almada comentó que solamente le dio una corrección y que, en ningún momento, hubo una discusión. Sin embargo, fue contundente y aseveró que Veiga todavía necesita trabajar para alcanzar el nivel que pretenden en el nido de Coapa.

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“Sacan imágenes de contexto. [...] Le hice una corrección, se me hizo oportuna. Él me respondió en voz alta para que escuchara. Raphael es un jugador con mucho talento”, aclaró Almada en conferencia de prensa.

Los goles de Raphael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga fueron decisivos para el invicto americanista. Si bien hubo momentos en los que el Atlético de San Luis le metió sustos a los azulcremas, especialmente en el primer tiempo, los dirigidos por Guillermo Almada supieron controlarse en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

“Abrió el marcador. Nos brindó un poco de tranquilidad. Tenemos que buscar su mejor versión. [...] Tenemos esperanzas en él, que sea una de esas soluciones futbolísticas que necesitamos”, sentenció el director técnico respecto a Veiga.

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Guillermo Almada destaca el papel de los juveniles

Por otra parte, Almada destacó que los juveniles han dado un paso al frente en el América. Y una muestra se dio este domingo en la victoria (3-0) sobre el Atlético de San Luis.

“Satisfechos con los jugadores que tenemos. [...] Los jóvenes se han hecho presentes, dando frescura cuando los necesitamos”, aseveró el técnico uruguayo.

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En la siguiente fecha del torneo, América visitará el Estadio Olímpico Benito Juárez para hacerle frente a los Bravos de Juárez. Después de este reto en el torneo local, los azulcrema viajarán a Estados Unidos para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante el Columbus Crew.

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