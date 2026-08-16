“Nos faltó lucidez para definir las jugadas”. Con esa sencilla, pero contundente frase, Esteban Solari resumió lo que fueron sus Pumas ante Querétaro, luego del empate sin goles este domingo.

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, los auriazules encontraron un total de ocho ocasiones de peligro, algunas con mayor dirección a gol que otras, pero ninguna se concretó.

A pesar de tener un número decente de acercamientos, el argentino es consciente de que se deben aumentar las ocasiones y, claro, no terminó contento con lo demostrado en su casa.

“Tratar de generar no ocho, sino 12, 15 ocasiones de gol sería lo ideal. En ese sentido nos faltó funcionamiento ofensivo. No me voy contento con el funcionamiento”, señaló en conferencia de prensa.

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¡Están en deuda con la afición! 🐾



Esteban Solari acepta que, aunque tienen un par de bajas, los Pumas no deben de ponerse excusas y el empate ante Querétaro los hace estar en deuda con ellos y sus seguidores. 😩



Alberto Vargas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/FFMfwzEWpR — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 16, 2026

Claro que la falta de contundencia generó frustración en el cuerpo técnico, en los futbolistas y en los propios aficionados, con quienes existe cierto sentimiento de decepción, tanto por no encontrar el gol como por no sumar tres unidades que serán vitales para el futuro.

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“Estamos en deuda con la afición y con nosotros mismos, porque son los puntos que necesitamos para clasificar”, confesó Solari.

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Durante la Leagues Cup, el equipo universitario sufrió la baja de Sebastián Córdova, quien presenta una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que pasará por el quirófano y estará fuera del equipo por, al menos, ocho meses.

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Álvaro Angulo también resultó lesionado, aunque él solamente estará fuera de circulación por un mes debido a una distensión en el ligamento lateral de su rodilla.

Estas ausencias no fueron utilizadas por el ‘Tano’ para excusar el funcionamiento del plantel, pues sabe que su trabajo es encontrar cómo hacer mejor a su equipo ante las ausencias de futbolistas.

“No nos vamos a poner nunca excusas. Tenemos que encontrar las variantes necesarias para poder ser un equipo en casa que saca los tres puntos”, apuntó.