Los sueños que se persiguen durante años suelen exigir sacrificio, lágrimas y una fe inquebrantable. La Selección Mexicana Femenil de Flag Football tuvo que atravesar cada una de esas pruebas antes de llegar al momento más importante de su historia.

En Alemania, con el corazón por delante y el deseo de representar a todo un país, las mexicanas hicieron realidad lo que alguna vez pareció imposible: clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La victoria por 20-19 sobre Gran Bretaña no fue solamente un triunfo más en el marcador. Fue la recompensa a incontables horas de entrenamiento, viajes, obstáculos y sueños compartidos.

Con una Tania Rincón inspirada desde la posición de quarterback, y todavía lidiando con las secuelas de la lesión que la mantuvo fuera durante los primeros compromisos del torneo, México encontró el liderazgo que necesitaba en el momento más importante. La mariscal de campo distribuyó el ovoide con precisión, leyó correctamente las coberturas británicas y lideró series ofensivas que mantuvieron constantemente bajo presión a la defensiva rival.

A diferencia de encuentros anteriores, el ataque tricolor mostró mayor confianza. Esa seguridad quedó reflejada en las anotaciones de Diana Flores y Andrea Martínez, quienes con espacio le dieron puntos valiosos al equipo.

Gran Bretaña nunca dejó de pelear y logró mantener la presión durante la segunda mitad, obligando a México a disputar cada down con intensidad. Sin embargo, cuando más se necesitaba una jugada grande, apareció Yaritza Morales, quien encontró la zona de anotación para ampliar la ventaja y encaminar la victoria. En los minutos finales, el conjunto nacional administró sus posesiones con inteligencia, consumió segundos valiosos del reloj y aseguró el triunfo.

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Cuando sonó el silbatazo final, las lágrimas comenzaron a aparecer. Alemania se convirtió en el escenario donde doce jugadoras mexicanas demostraron que la perseverancia puede derribar cualquier barrera. Entre abrazos, sonrisas y emociones imposibles de contener, la Selección Mexicana celebró una clasificación histórica que las coloca para siempre en la memoria del deporte nacional y en el nacimiento olímpico del Flag Football.