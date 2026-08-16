Para lograr que tus ojos cafés sean protagonistas en tu look, primero debes conocer las tonalidades de sombras, delineadores y rímel que armonizan con ellos.

Y es que, dependiendo de su color, puedes hacer que tu mirada luzca intensa o suave. Si no sabes cuáles son, te presentamos una guía de maquillaje sencilla.

¿Qué sombras resaltan los ojos cafés?

De acuerdo con la marca de maquillaje Charlotte Tilbury, la principal ventaja de los ojos cafés es que pueden resaltarse con una variedad de tonos.

De manera particular, se recomienda optar por los siguientes tonos de sombras:

Café cálido, terracota y bronce: aportan profundidad y armonizan la mirada, ya sea con acabados mate o brillantes.

Azules vibrantes y eléctricos: ideales para quienes buscan incorporar un toque de color o un look atrevido.

Dorado: resalta los reflejos naturales de los ojos cafés y añade luminosidad a la mirada.

Lila, lavanda, berenjena y ciruela: perfectos para aportar profundidad y obtener un contraste discreto.

Olivo, caqui, verde dorado, jade y esmeralda: perfectos para crear un efecto natural pero intenso en el maquillaje.

Los colores azul y morado crean un contraste llamativo en los ojos cafés. Foto: Freepik

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¿Qué tonos de rímel favorecen a los ojos cafés?

Por otra parte, los expertos de Maybelline New York indican que los ojos cafés también pueden ser enmarcados con ayuda de una máscara.

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Y si no disfrutas llevar sombras y prefieres un look natural, procura elegir tu rímel en cualquiera de estos tonos:

Azul marino / cobalto: al ser un color contrastante, hace que los ojos cafés se vean intensos y definidos.

Café / marrón: ofrecen un efecto natural y suave. Es ideal para el día a día porque define las pestañas sutilmente.

Negro: aporta definición y hace que las pestañas se vean más densas; se recomienda para looks de noche.

Borgoña / vino: Sus matices rojizos atraen calidez a la mirada y, por lo mismo, pueden hacer que se vea poderosa y sensual.

El rímel borgoña o vino hace que los ojos cafés se vean sensuales. Foto: Unsplash

¿Qué colores de delineador combinan con los ojos cafés?

Finalmente, si te gusta añadir delineador a tu maquillaje de ojos, el blog de LÓreal sugiere los siguientes tonos, ya sea aplicándolos en un look monocromático (con las sombras y rímel) o por sí solo:

Café: ayuda a resaltar el brillo natural en la mirada.

Bronce: aporta luminosidad y calidez. Su acabado metálico refleja la luz y hace que la mirada luzca "despierta".

Burdeos / borgoña: perfecto para crear un look elegante con tendencias como el foxy eye.

Verde esmeralda: al ser colores complementarios, proyectan mayor calidez en la mirada.

Azul zafiro: apto para dar un toque atrevido al makeup.

Amarillo pastel: suaviza los ojos, lo que lo hace ideal para maquillajes románticos.

Para impactar con tu mirada, primero necesitas saber que colores complementan tus ojos cafés. Así que, la próxima vez que vayas a maquillarte, ten presente esta guía para que tu look se vea como hecho por un profesional.

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