El shampoo es un básico en la rutina para el cuidado del cabello, puesto que ayuda a eliminar el sudor, la grasa y las células muertas que se acumulan con el paso del día.

Sin embargo, ya sea por preferencia personal o por falta de tiempo, muchas personas deciden omitirlo y optar por otras alternativas prácticas como el shampoo seco.

¿Habías pensado en utilizarlo? Hoy te explicamos cómo aplicarlo correctamente.

El shampoo seco es una alternativa práctica para lavar el cabello. Foto: Freepik

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¿Qué es un shampoo seco?

De acuerdo con la marca Batiste, la principal función del shampoo seco es "absorber el exceso de grasa desde la raíz para devolverle al pelo una sensación más fresca, ligera y limpia, sin necesidad de usar agua".

Pero además, este tipo de productos contienen ingredientes como el almidón de arroz, arcilla o tapioca para aportar un efecto fresco en el cuero cabelludo, al mismo tiempo que le otorga movimiento y volumen natural.

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Sin duda, es la mejor opción en esos días donde no hay tiempo de meterse a la regadera. Y aunque usarlo es sencillo, es importante prestar atención al proceso para evitar una apariencia blanquecina en el pelo.

¿Cuáles son los beneficios del shampoo seco?

Una de las principales ventajas del shampoo seco es su practicidad. Y es que, incluso, puede usarse sólo para lavar zonas específicas como el flequillo.

La marca Garnier también destaca como beneficios:

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Mayor volumen: Ayuda a darle cuerpo y textura al pelo, especialmente cuando es fino o lacio. Facilita el peinado: Su textura proporciona mayor agarre, lo que puede favorecer la creación de ondas, trenzas o recogidos. Ayuda a conservar el color: Al espaciar los lavados con agua, puede contribuir a mantener por más tiempo un tinte. Reduce malos olores: algunos shampoos integran fragancias, que se mantienen por horas. Ahorra tiempo: se aplica en aproximadamente 5 minutos.

Usar un shampoo seco también facilita e peinado con tenazas. Foto: Pexels

¿Cómo usar un shampoo seco correctamente?

Para triunfar en tu rutina y aprovechar al máximo tu shampoo seco, los expertos de Batiste recomiendan seguir estos pasos:

Agita bien el producto: Antes de aplicarlo, mueve bien el envase para integrar correctamente la fórmula. Rocía a unos 20 o 30 cm de distancia: te será útil para distribuirlo mejor. Concéntrate en raíces y zonas con más grasa: normalmente, la grasa se acumula en los contornos del rostro y en el flequillo. Espera unos segundos: deja que el producto haga efecto y después cepilla o acomoda tu cabello. Masajea con los dedos y cepilla ligeramente: sirve para eliminar cualquier residuo.

El shampoo seco es uno de esos productos que debes tener a la mano en tu baño o tocador, sobre todo si eres de las personas que busca simpleza en su rutina diaria.

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