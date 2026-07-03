¿Sientes que tu cabello ya no queda tan limpio como antes o que perdió brillo a pesar de usar el mismo shampoo? Es común pensar que el cabello “se acostumbra” a un producto, pero en realidad lo que suele cambiar son sus necesidades.

Factores como el clima, los cambios hormonales, el uso de herramientas de calor, los tintes o incluso la acumulación de residuos pueden hacer que el shampoo que antes era ideal ya no sea el más adecuado para tu melena. Si tienes dudas, estas son algunas señales que podrían indicar que es momento de cambiar de shampoo.

El shampoo es esencial para el cuidado del cabello y hay que elegirlo bien. Foto: Freepik

1. Tu cabello se engrasa más rápido

Si antes podías pasar dos o tres días sin lavarlo y ahora al día siguiente ya luce pesado o con exceso de grasa, es posible que tu shampoo ya no esté limpiando de forma adecuada o que tu cuero cabelludo haya cambiado.

En este caso, conviene revisar si necesitas una fórmula purificante o específica para controlar la producción de grasa.

2. Lo sientes seco o áspero

Un shampoo que no aporta la hidratación suficiente puede dejar el cabello opaco, difícil de peinar y con una textura más rígida.

Si además notas puntas resecas o frizz constante, quizá sea momento de optar por una fórmula más hidratante o nutritiva.

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3. Perdió brillo

Cuando el cabello deja de reflejar la luz como antes, no siempre es culpa del shampoo, pero sí puede ser una señal de que necesita ingredientes diferentes o una limpieza más profunda para eliminar residuos acumulados.

La pérdida de brillo puede indicar que debes probar otros productos para la limpieza del cabello. Foto: Freepik

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4. Tu cuero cabelludo presenta molestias

Picazón, irritación, sensación de tirantez o incluso descamación pueden indicar que la fórmula ya no es la más adecuada para tu cuero cabelludo. Si las molestias persisten, lo mejor es consultar con un dermatólogo para identificar la causa.

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5. Los productos ya no se absorben igual

Si después de lavar tu cabello los tratamientos, mascarillas o acondicionadores parecen no hacer efecto, podría existir acumulación de residuos de productos o minerales del agua.

Un shampoo clarificante, utilizado ocasionalmente, puede ayudar a eliminar ese exceso de acumulación.

Cuando se trate de problemas persistentes, no dudes en acudir a una consulta dermatológica. Foto: Freepik

¿Cada cuánto conviene cambiar de shampoo?

No existe una regla que indique cambiar de shampoo cada determinado número de meses. Lo importante es observar cómo responde tu cabello y elegir productos que se adapten a sus necesidades actuales.

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Por ejemplo, durante el verano quizá necesites fórmulas hidratantes por la exposición al sol y al cloro, mientras que en invierno podrías requerir productos que ayuden a combatir la resequedad.

Más que pensar que el cabello “se acostumbra” al shampoo, considera que tu melena evoluciona constantemente. Escuchar sus necesidades y adaptar tu rutina de cuidado es la mejor forma de mantenerla sana, brillante y fuerte.

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