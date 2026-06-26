El verano es una de las etapas más esperadas del año, pues aquí, por fin, sacamos las prendas más frescas del armario. Y aunque para nuestro sentido de la moda puede ser una buena temporada, para el cabello es todo lo contrario.

No importa si tienes cuero cabelludo graso o seco, todos sufren las consecuencias del clima en mayor o menor medida, tanto de la exposición prolongada al sol como el contacto con químicos de las albercas o la sal del mar.

Pero no te preocupes, porque hoy te compartimos los mejores consejos para mantener tu pelo en óptimas condiciones y lucirlo con absoluta confianza estos meses.

El sol y el agua del mar pueden ocasionar una apariencia opaca en el cabello. Foto: Freepik

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7 consejos para cuidar tu cabello en verano

Modera la frecuencia de lavado

El sol más el agua caliente abren la cutícula del pelo. Por eso, si lo lavas diario corres el riesgo de quitarle los aceites naturales y provocar que se reseque más rápido.

Combo de acondicionador y mascarillas

De acuerdo con un artículo de la Clínica Alemán de Santiago, los rayos UV, el cloro y el agua de mar rompen la queratina del pelo.

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Sin embagro, el uso de acondicionador y mascarillas puede prevenirlo. El primer producto sella la cutícula, y el segundo lo repara a profundidad.

Lleva accesorios protectores

Asimismo, los rayos UV pueden degradar la melanina, lo que da como resultado puntas resecas y un color deslavado si sueles teñir tu cabello, así lo explica el salón de belleza Luxy Hair Extensions.

Y es que al pelo le sucede algo similar a la piel, con la diferencia de que se regenera. Por eso, usar accesorios como gorras, sombreros o pañoletas puede reducir el impacto del sol tanto en las hebras como en el cuero cabelludo.

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Enjuaga después de la piscina o el mar

Si mojas tu pelo con agua limpia antes de meterte, puede absorber menos el cloro y la sal. Y hacer un enjuague después del contacto, también sirve para quitar estos y otros residuos.

Tal como lo indica el blog de la marca Dove, el cloro y los químicos de las piscinas pueden hacer que el cabello teñido cambie de color, haciendo que el rubio se vuelva verdoso. Y la mejor manera de prevenirlo es con los enjuagues.

El cabello teñido de rubio puede volverse verde con el agua de las piscinas. Foto: Freepik

Desenreda con peine de dientes anchos

Es común que con el calor y el viento se formen nudos, pero si intentas deshacerlos suelen romperse. Esto sucede porque el pelo mojado es más elástico.

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No obstante, un peine de dientes anchos puede solucionarlo. Los expertos del Centro de Formación Montigueldo explican que este tipo de herramientas desenredan el cabello de manera gentil, devolviéndole su textura sedosa.

Eso sí, recuerda que debes desenredar de medios a puntas, y no comenzando por la raíz.

Herramientas de calor a baja temperatura

Si a la temperatura del verano le sumas los 200°C de tu plancha, estarías "friendo" tu pelo. Por eso, cuando te peines con plancha, rizadora o secadora, aplica un protector solar y úsalos en el nivel de calor más bajo.

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Probablemente te tardes más tiempo en estilizar tu melena, pero el daño es mejor.

Détox con ingredientes clave

El aguacate machacado con aceite de coco y oliva es un buen remedio casero para desintoxicar tu cabello, lo que quiere decir que eliminan el sebo y "barren" los productos que puedan quedar atrapados en las hebras.

Pero además, la grasa de estos ingredientes sella la humedad que el sol suele robar en el pelo durante el verano, restaurando sus niveles de hidratación.

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Sólo deja la mascarilla 20 minutos antes de meterte a bañar y remueve con agua fría. No lo amarres, permite que se seque libremente.

¡Y listo! Tu cabello se mantendrá saludable este verano, con cuidados sencillos de implementar en tu rutina.

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