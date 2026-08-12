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León, Guanajuato. - Con la bendición de sus padres o hermanos, decenas de aspirantes a ingresar a la UNAM iniciaron esta tarde el Examen de Control Presencial en el Salón presidente del hotel Real de Minas.
Minutos antes de las 4:00 formaron una fila que rebasó los 100 metros de largo, en la banqueta del bulevar Adolfo López Mateos, en espera de que los coordinadores abrieran el barandal de acceso.
En el exterior, los jóvenes se cubrían del sol con sombrillas o con los papeles que portaban; el termómetro marcaba 28 grados centígrados.
Con la ficha de ingreso en la mano o en folders que se pegaban al unpecho, entraron de 21 en 21 a explanada del salón, algunos sonreían entre sí y otros avanzaban con el rostro serio. "¡Qué nervios!", compartió una jovencita al lado de su madre, quien la cubría del sol. Ésta le dio unas palmadas en el hombro seguida de un abrazo.
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“Momento de apagar los celulares... la ficha y la identificación", les indicaban dos empleados de la Máxima Casa de Estudios que les daban paso al salón sede.
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Los convocados, la mayoría entre 17 y 24 años, llegaron con sus mamás, papás o ambos. "Dios te bendiga hijo", decía Elisa Estrada a su hijo, con quien llegó desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Francisco Ramírez, padre de Daniela, procedente de Querétaro y quien anhela entrar a la carrera de Ciencias de la Tierra en Juriquilla, externó que se han encomendado a todos los santos, aunque confió en que por sus méritos su hija será aprobada, porque si una vez ya pasó, lo volverá a hacer. Dijo que entró al concurso protegida por una medallita de la Virgen de Guadalupe que se encontró.
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Policías viales tendieron un operativo para controlar el tráfico y arribo constante de vehículos de los que bajaban los estudiantes, mientras los padres esperaban en la banqueta o en el camellón del bulevar.
El examen comenzó a las 5:00 de la tarde y los alumnos tienen el tope de tres horas para responder. Sin embargo, el acceso será permanente para los aspirantes.
Al menos diez trabajadores docentes del campus de la UNAM realizaron el registro presencial como observadores de la aplicación del examen.
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