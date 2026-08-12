LA PAZ, BCS. — En otra jornada de búsqueda de personas desaparecidas, fueron recuperadas dos osamentas halladas en el municipio de Mulegé, en la zona norte de Baja California Sur.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó este miércoles el hallazgo e informó que peritos especializados realizaron el procesamiento de los sitios y la extracción de los restos.

Las osamentas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hallan dos osamentas durante búsqueda de desaparecidos en Mulegé, BCS; suman mil 208 personas no localizadas. Foto: Especial.

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Los peritos trabajan en la identificación de las osamentas y la determinación del tiempo en que habrían permanecido los restos en el lugar o si existen elementos que permitan relacionarlos con reportes de desaparición.

El hallazgo es resultado de una jornada de búsqueda emprendida en la zona norte del estado, donde familiares de personas desaparecidas han reclamado a autoridades mayores operativos ante el aumento de reportes de desapariciones concentrados en Comondú y Mulegé.

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En BCS, autoridades han reconocido que permanecen sin ser localizadas mil 208 personas.

dmrr