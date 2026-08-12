[Publicidad]
LA PAZ, BCS. — En otra jornada de búsqueda de personas desaparecidas, fueron recuperadas dos osamentas halladas en el municipio de Mulegé, en la zona norte de Baja California Sur.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó este miércoles el hallazgo e informó que peritos especializados realizaron el procesamiento de los sitios y la extracción de los restos.
Las osamentas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (SEMEFO).
Lee también Caiga quien caiga, en Hidalgo se mantiene la lucha contra la corrupción: gobernador; suman 15 policías detenidos en los últimos meses
Los peritos trabajan en la identificación de las osamentas y la determinación del tiempo en que habrían permanecido los restos en el lugar o si existen elementos que permitan relacionarlos con reportes de desaparición.
El hallazgo es resultado de una jornada de búsqueda emprendida en la zona norte del estado, donde familiares de personas desaparecidas han reclamado a autoridades mayores operativos ante el aumento de reportes de desapariciones concentrados en Comondú y Mulegé.
[Publicidad]
En BCS, autoridades han reconocido que permanecen sin ser localizadas mil 208 personas.
“Comenzaba a vivir cuando dos balazos le cortaron la vida”: exigen justicia para Salvador, estudiante de la UASLP asesinado a balazos
dmrr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Sismo de magnitud 5.5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua; autoridades descartan daños
Estados
Abren Casa de la Mujer Indígena en Monterrey; brindará atención integral a más de 7 mil mujeres
Espectáculos
Verónica Castro reaparece, con tanque de oxígeno, en la graduación de su hijo, Cristian
Nación
Diego, el primero en concluir examen de control de la UNAM en León; señala diferencias en prueba, pero confía en conocimientos
Al día
Se dispara un rifle en jornada de desarme por la paz en Tzintzuntzan, Michoacán, hay cuatro heridos
Al día
Reparan tubería del Cutzamala con tecnología alemana en Ecatepec, garantizan abasto de agua
Al día
Dos socavones se abren casi al mismo tiempo y se tragan dos camiones a solo 30 metros en Iztacalco
Espectáculos
¡Se viene la placa! LCDLFMX4 enfrenta nueva noche de nominaciones ¿A qué hora es y por dónde verla?