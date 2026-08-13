El Toluca encara su tercer y último partido de la primera ronda de la Leagues Cup 2026 con la necesidad de ganar para aspirar a la clasificación a los cuartos de final.

Los Diablos Rojos regresan al estadio Nemesio Diez para disputar su segundo partido como locales en esta edición del torneo.

En el primero, demostraron que no son rivales sencillos de vencer y le pasaron por encima (3-0) al Seattle Sounders en La Bombonera.

Para la segunda fecha, perdieron (0-1) con Los Angeles FC en condición de visitante, pero todavía mantienen amplias posibilidades de acceder a los cuartos de final.

El equipo de Antonio Mohamed necesita derrotar esta noche al FC Dallas para igualar a los equipos de la Liga MX que tienen seis puntos.

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Aunque sume de a tres, deberá esperar una combinación de resultados para asegurar uno de los cuatro boletos a la ronda de eliminación directa.

El propio Turco es consciente de que no dependen de sí mismos para avanzar, pero también de que deben hacer todo lo posible para conseguirlo, sobre todo, porque se juegan su última chance en su propio estadio.

Cabe resaltar que el FC Dallas llega a este compromiso con dos victorias en las primeras dos jornadas, pero también está obligado a ganar para clasificar entre los ocho mejores de la Leagues Cup.

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El equipo texano venció al Querétaro y a las Chivas, pero la clasificación de la Major League Soccer (MLS) está sumamente cerrada, por lo que todavía no tiene asegurado su boleto.

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Vencer al Toluca no será nada sencillo para el representante de la MLS, sobre todo, en el estadio Nemesio Diez, donde prácticamente es invencible.

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Como el propio Jesús Gallardo lo dijo en conferencia de prensa previo al duelo de hoy, tanto para los equipos de la Liga MX como para los de la Liga de Estados Unidos les “cuesta muchísimo” jugar contra los Diablos Rojos en el infierno.

Hay mucho en juego para los dos clubes en este partido, por lo que se espera que haya mucha emociones en el inmueble mexiquense y, sobre todo, anotaciones.

El partido entre el Toluca y el FC Dallas comenzará en punto de las 20:00 horas y será transmitido, en nuestro país, a través de las pantallas de Imagen Televisión y Apple TV.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Toluca vs FC Dallas





Universal Deportes 08:22 PM GOOOOOOL DE DALLAS La escuadra de la MLS empata el partido (1-1) al minuto 8





Universal Deportes 08:19 PM GOOOOOOL DE TOLUCA Alexis Vega marca el primero para Toluca desde los once pasos al minuto 7

Universal Deportes 08:14 PM Comienza el partido Toluca y Dallas ya juegan el partido de la Leagues Cup





Universal Deportes 08:13 PM Los 11 de Dallas Sirois, Osaze, Norris, Moore, Johansson, Benetti, Ferreira, Kamungo, Valiente, Musa y Farrington



Universal Deportes 08:12 PM Los 11 de Toluca Luis García, Brian García, Méndez, Pereira, Gallardo, Gutiérrez, Romero, Vega, Díaz Price, Helinho y Viñas





Universal Deportes 07:59 PM ¿A qué hora juega Toluca vs. FC Dallas? Horario: 20:00 horas



FOTO: IMAGO7 - Gran ambiente en la casa de Toluca para el juego