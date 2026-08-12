Amigos, familiares, colegas y gente de la cultura despidieron hoy, y le rindieron un sentido homenaje, al poeta, ensayista y profesor universitario Vicente Quirarte, quien falleció la tarde de ayer a los 72 años.

‎Una guardia de honor en los velatorios J. García López Casa Pedregal fue conformada, en punto de las 13:00 horas, por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua: Silvia Molina, Jorge Ruiz Dueñas, Javier Garciadiego, Adolfo Catañón, José Luis Díaz Gómez, Rosa Beltrán, Jesús Silva-Herzog Márquez, Gonzalo Celorio, Fernando Nava López, Rodrigo Martínez Baracs, Liliana Weinberg, Flavio González Melo y Marina Garone, quienes guardaron breves periodos de silencio frente al féretro.

‎Leonardo Lomelí recordó, ante medios de comunicación, que hace unos meses Quirarte fue homenajeado: “Sin duda, esta es una ocasión que ameritará un nuevo homenaje para reflexionar y revalorar su obra, y también para darla a conocer a las nuevas generaciones y mantener vivo su legado”.

Fue despedido por amigos y colegas. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL.

Lee también: Adiós a la literatura de Vicente Quirarte

‎Añadió que “la Universidad está de luto. Fue un gran universitario que tendió puentes entre las letras y la historia y, en general, entre todas las humanidades; que tuvo, además, una participación institucional muy destacada como director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y como integrante de la Junta de Gobierno. Siempre fue un universitario muy comprometido con su alma máter, lo recordaremos con gran afecto. La Universidad pierde no sólo un gran académico, sino a un gran ser humano. Pero el consuelo que nos queda es que tenemos su obra para recordarlo, mientras sigamos difundiéndola y dándola a conocer a las nuevas generaciones, seguirá estando con nosotros Vicente Quirarte”.

‎El músico y periodista Xavier Quirarte, hermano del escritor, confirmó que, hasta donde él sabe, no hay inéditos: “Hay ediciones pendientes, él fue coordinador de esas ediciones”, dijo. También confirmó que será cremado y sus restos se depositarán en una iglesia del Centro de la Ciudad de México. Además se tiene contemplado que la biblioteca de Quirarte se done a la Academia Mexicana de la Lengua. “Siempre fue muy organizado en todo (...) La ropa que iba usar el día de su sepelio, las mancuernillas que iba a llevar, los lentes”, agregó.

[Publicidad]

‎El director de la Academia, Gonzalo Celorio, mencionó que el autor de La Invencible estaba trabajando en la edición ecdótica de Santa, de Federico Gamboa: “El manuscrito de Santa está en la biblioteca de la Academia. Vicente llevaba trabajando mucho tiempo. Esta es la primera novela del siglo XX, una novela que se editó en España, y en España la modificaron para adaptarla a la norma lingüística propia de España. No tenemos una edición donde se respete el original del habla mexicana, y eso es lo que estaba haciendo Quirarte, adelantó mucho y esperamos que podamos continuar con su labor hasta poder publicar esta obra importantísima en la historia de la literatura mexicana”.

Entre decenas de flores blancas, fotografías y hasta un Spider-man, dieron el último adiós al ensayista. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL.

‎Celorio añadió que la Academia no le rendirá un homenaje inmediatamente, puesto que la institución acostumbra guardar un año de duelo: “Cuando se cumpla un año, la silla que lamentablemente dejó vacante se pondrá a concurso y será entonces cuando le rindamos el homenaje que merece”.

Decenas de colegas y amigos acudieron a despedirlo: Coral Bracho, Eduardo Langagne, Socorro Venegas, Fernando Fernández y Jorge Comensal.

[Publicidad]

Tras la primera guardia, le siguió otra a cargo de familiares y amigos. Más de 15 coronas y arreglos florales de El Colegio Nacional, la Junta de Gobierno de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras y la Academia Mexicana de la Lengua se colocaron alrededor del féretro y el retrato de Quirarte en su biblioteca. “Te amamos”, la leyenda firmada por algunas familias.

Su féretro fue acumulando presentes: una rosa blanca, otra color durazno, un moño rojo y un Spider-Man.

En una de las coronas un guiño para celebrar el sentido del humor de Quirarte: la cinta, entre una docena de flores blancas, decía: “Edgar Allan Poe y familia”. ‎Algunos se reconocieron compartiendo recuerdos: “Un mal momento para vernos”. Muchos estuvieron al borde del llanto.

[Publicidad]

“Yo creo que no hay un sólo poeta en este país que no ubique la obra de Vicente Quirarte. Fue un poeta de mi generación. Lo conocí en el 83, fuimos cómplices tantos años. Y bueno... tuvo una muerte tan dulce, quién no quisiera morir dentro de una siesta. Estoy muy conmovida”, afirmó la poeta Myriam Moscona.

‎Jorge Comensal, director de la Revista de la Universidad de México, adelantó que para la edición de octubre, ya en preparación, se contempla incluir algún texto en su memoria.

Lee también Entre la ciudad y los vampiros: Así fue la vida del prolífico escritor Vicente Quirarte