Vicente Quirarte Castañeda, el poeta, dramaturgo, cronista, profesor e investigador de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional, falleció ayer a los 72 años, en la Ciudad de México, como informó su familia. El apasionado de la literatura de lengua inglesa con autores como Oscar Wilde y Herman Melville, y fervoroso admirador y relator de la Ciudad de México, deja un gran legado en las letras mexicanas e iberoamericanas que supera las 60 obras literarias en diversos géneros.

En junio de 2025, en una conversación con EL UNIVERSAL, a propósito de ser galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, a su trayectoria, Vicente Quirarte afirmó: “La muerte es un gran enigma, pero también es una aceptación de la vida. Nacer es empezar a morir, ya estamos muertos. Lo que hacemos es vivir la vida como nos está dado a hacerlo”.

Ese día, instalado en su casa ubicada a unos minutos de su Alma Mater, la UNAM, el escritor dijo también que la poesía era para él la esencia. “Uno se pasa toda la vida buscando esos versos que concentren todo lo que la humanidad siente porque finalmente uno escribe lo que los demás sienten, uno sólo pone la mitad, el lector completa el ciclo”.

Vicente Quirarte realizó estudios en la UNAM, y siempre estuvieron ligados a las Letras Hispánicas, con especial enfoque a la literatura mexicana. En la imagen, el escritor durante una charla con EL UNIVERSAL, en junio de 2025. Foto: Fernanda Rojas / El Universal

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Y es que el escritor nacido en la Ciudad de México, el 19 de julio de 1954, era un amante absoluto de la poesía; señalaba que todos los géneros confluyen en un centro común que es la poesía. Y esa virtud la resalta Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, quien además de manifestar su profundo pesar por la muerte temprana de su querido amigo y compañero Vicente Quirarte, dice a EL UNIVERSAL: “El mundo literario de Vicente Quirarte es un mundo verbal muy fino, muy agudo, muy sensible. Y yo diría que es una de las voces poéticas más importantes de la literatura mexicana contemporánea”.

Agrega que Quirarte tuvo dos frentes importantes. Uno, el de la creación literaria; y otro, el de la función académica institucional.

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“Como creador fue un hombre muy, muy productivo. Su bibliografía rebasa los 60 títulos en géneros muy distintos. Fue predominantemente un gran poeta, pero también un enorme ensayista e incursionó también en el género dramático... además destaca su función pública en instituciones en las que colaboró de manera muy comprometida. Fundamentalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, de donde dependen la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, y fue un maestro muy importante en la Facultad de Filosofía y Letras”, afirma Celorio.

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El exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dijo a este diario: “La muerte de Vicente Quirarte representa una pérdida muy sensible para la cultura y la literatura nacionales. Gran universitario, de pluma muy fina. Descanse en paz”.

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Rosa Beltrán y Adolfo Castañón, escritores, amigos y compañeros de Quirarte en la Academia Mexicana de la Lengua, celebran su pasión por la literatura y por la vida; dicen que era una persona buena, un académico ejemplar, gran gestor cultural y funcionario, “un artesano de la palabra y alquimista de la letra”, como lo define Castañón. Ambos celebran su gran sentido del humor. “Era un hombre de cultura”, asegura Beltrán, quien cita su libro La Invencible, “un libro muy bonito y muy duro porque habla de su relación con el padre; es autobiográfico, está escrito a corazón abierto”.

Adolfo Castañón destaca también “su limpieza, su honestidad, su probidad y, sobre todo, su ética de la palabra y su entrega a una vocación literaria impecable desde sus primeros escritos, siempre riguroso, siempre atento al cuidado de la forma... Vicente tuvo un gran conocimiento de la literatura mexicana y la literatura universal, la literatura inglesa, muy enterado del romanticismo, comprometido con la historia. Una de las vertientes de Vicente fue esta fascinación por la historia mexicana, sus ensayos y sus obras de teatro, sus textos relacionados con Maximiliano, con el siglo XIX, con los soldados de la época de la Intervención. Él combinó una artesanía de la literatura con un conocimiento de la historia”.

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Vida literaria

Vicente Quirarte estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también obtuvo la maestría en Letras Hispánicas y el doctorado en Literatura Mexicana. Fue un autor prolífico, entre sus obras destacan Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992 y Sintaxis del vampiro. Una aproximación a su historia natural.

Además del Premio Nacional de Artes y Literatura, Quirarte obtuvo otros galardones, como el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas por El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso (1990) y el Premio Xavier Villaurrutia por El ángel es vampiro (1991). Y es que otra de las fascinaciones del intelectual fueron los monstruos y la literatura de horror.

El Colegio Nacional, al que Quirarte ingresó el 3 de marzo de 2016, lamentó su muerte y dijo que Vicente Quirarte será recordado “por su pasión por la literatura, su incansable dedicación al conocimiento y su compromiso con la libre cátedra y la divulgación cultural. La Ciudad de México despide a uno de sus cronistas mayores, cuyo legado continuará inspirando a futuras generaciones”.

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En el comunicado, Leonardo López Luján, presidente en turno de El Colnal, dijo: “Quirarte fue reconocido tanto en el país que lo vio nacer como en las instituciones más ilustres del extranjero. Su muerte deja un lugar irremplazable, pero estamos seguros de que su obra y su recuerdo estará entre nosotros”.

Gonzalo Celorio señala que Quirarte siempre ponderó su condición de alumno y discípulo, y recordó su veneración por sus maestros y en particular por Rubén Bonifaz Nuño, “él le dirigió su tesis, una tesis brillantísima y muy extensa sobre la Ciudad de México, y que alimentó también la propia condición poética de Quirarte”.

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Entre las varias obras que deja pendientes Vicente Quirarte está uno de sus grandes proyectos de los últimos años de vida: la edición ecdótica de la novela Santa, de Federico Gamboa, que estudió y que preparó para su edición y que es uno de los ambiciosos proyectos de la Academia Mexicana de la Lengua. Se trata de una edición que recupera la versión original de Santa a partir del manuscrito de Gamboa, que es uno de los tesoros bibliográficos que tiene la Academia, junto con los manuscritos de La suave Patria y La sangre devota, de Ramón López Velarde.

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Dice Celorio que Santa es una novela muy importante en la historia de la literatura mexicana, que lamentablemente no había sido publicada tal y como la escribió Federico Gamboa, porque pasó por la criba de las editoriales españolas que modificaron el discurso original de don Federico para adaptarlo al uso español peninsular.

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Otro trabajo que emprendió Vicente y del que él mismo dio cuenta en 2025 a este diario fue Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto, que también contiene numerosas notas de Quirarte.

“El trabajo de Vicente Quirarte fue extraordinario, extrañaremos su bonhomía. Fue un hombre de una gran finura espiritual y de un conocimiento muy amplio que pudo también poner al alcance de mucha gente, porque era de una generosidad extraordinaria”, afirma Celorio del escritor que en los últimos años de vida padeció un problema neurológico que le afectaba la locomoción y el habla.

Los restos de Vicente Quirarte, el escritor que decía que la poesía podía combatir la oscuridad del mundo, serán velados hoy en la Funeraria García López, Pedregal.

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