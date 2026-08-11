Desde figuras e instituciones consolidadas en la cultura nacional, hasta lectores aficionados, así de amplio es el rango de personas que han lamentado el fallecimiento del escritor Vicente Quirarte.

Reacciones que se dan porque muchos perdieron a un colega, como ocurrió para los miembros del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, otros perdieron a un profesor, pues durante años impartió clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y para otros más partió un admirado escritor, pues publicó más de 60 libros.

Así fue la prolífica carrera de Quirarte, quien nació en la Ciudad de México el 19 de julio de 1954. El autor describió así su infancia: “mal nutrido, pero alimentado por una luz más invencible que el hambre”. La UNAM siempre fue su casa de estudios, ahí comenzó estudiando Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también obtuvo el grado de maestría en Letras Hispánicas y luego el doctorado en Literatura Mexicana.

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Para Quirarte, nunca hubo una competencia entre la vida académica y la vida de escritor, pues las consideraba complementarias:

“La academia es como un brazo que uno tiene y del otro la creación. La academia se trata de eso, de entusiasmar, de provocar que la gente lea. Hoy me doy cuenta que la gente no lee ni siquiera los estudiantes de literatura. Eso es terrible”, dijo en su última entrevista a EL UNIVERSAL, en junio de 2025.

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Fue en 1979 cuando publicó su primer libro, el poemario “Teatro sobre el viento amado”, que le valió el premio Punto de Partida de la UNAM. Después de eso le seguirían grandes distinciones, como recuerda el Colegio Nacional en un comunicado de prensa, pues recibió el Premio Nacional de Poesía Joven de México Francisco González León (actualmente Elías Nandino) por “Vencer a la blancura” (1982). Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas por “El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso” (1990), Premio Xavier Villaurrutia por “El ángel es vampiro” (1991), Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en 2011, el Premio Universidad Nacional en 2012 en la categoría de Creación Artística y Extensión de la Cultura y el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, en la categoría de Lingüística y Literatura.

“Uno se la pasa toda la vida buscando esos versos que concentren todo lo que la humanidad siente porque finalmente uno escribe lo que los demás sienten, uno sólo pone la mitad, el lector completa el ciclo” fue como el autor describió su oficio, uno en el que fue sumamente prolífico y publicó más de 60 libros, entre los que destacan “Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México. 1850-1992” y “Sintaxis del vampiro. Una aproximación a su historia natural”.

La ciudad, los vampiros y la literatura gótica eran algunos de los temas que trabajó con regularidad.

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“La Ciudad de México es tema y personaje. Yo tuve la suerte de nacer en el centro de la ciudad”, dijo en 2025, misma ocasión en la que declaró que creía que “la oscuridad es otra luz y buscamos por eso lo oscuro para emerger otra vez a la luz” y añadió que el Drácula de Bram Stoker es su personaje favorito.

Fue en 1987 cuando empezó su faceta como profesor en la UNAM, pero también dio clases en el Colegio de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara, el Austin College y las universidades Hebrea de Jerusalén y de Sevilla. También ostentó cargos como funcionario en su alma mater como director general de Publicaciones de la UNAM (1990-1997), director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (1999-2003) e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM (2017).

Por si fuera poco, Quirarte también se desempeñó como editor y los últimos proyectos en los que trabajaba era la edición facsimilar de “Santa”, de Federico Gamboa, y “Memorias de mis tiempos”, de Guillermo Prieto, para el sello de la Academia Mexicana de la Lengua.

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