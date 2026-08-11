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Hermosillo, Sonora. - La diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix Bojórquez, solicitó formalmente a los gobiernos estatal y federal el cierre del Hospital “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE, al considerar que las condiciones del inmueble representan un riesgo para trabajadores y derechohabientes.
La petición fue presentada en medio de una creciente inconformidad de usuarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hermosillo.
La tarde de este martes 11 de agosto, familiares de Karina Silva bloquearon el bulevar Morelos para exigir que se programe una cirugía de cadera que, aseguran, ha sido cancelada en cuatro ocasiones.
Su hermana, Erika Silva, denunció que la paciente vive con dolor constante desde un accidente y necesita retirar una placa para colocarle una prótesis.
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La familia reclamó una fecha definitiva para la intervención y acusó retrasos en la atención médica.
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El caso se ha convertido en un nuevo foco de presión sobre el hospital, donde usuarios han denunciado demoras en cirugías, consultas y otros procedimientos médicos.
La protesta obligó a la intervención de autoridades de tránsito y evidenció el malestar de derechohabientes por la reducción en la capacidad de atención del nosocomio.
En tanto, la solicitud de la legisladora se sustenta en un acta de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) derivada de una inspección realizada el 15 de junio de 2026.
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Según el documento, el hospital incumplió los 30 puntos revisados y acumula 42 observaciones relacionadas con riesgos críticos.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de un Programa Interno de Protección Civil, la ausencia de un seguro de responsabilidad civil, además de riesgos estructurales, electromecánicos y deficiencias en las condiciones para responder ante incendios y realizar evacuaciones seguras.
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Félix Bojórquez aseguró que la autoridad estatal notificó al hospital para corregir las observaciones; sin embargo, tras revisar la documentación presentada, concluyó que los incumplimientos no fueron solventados y remitió el expediente a la autoridad federal de Protección Civil.
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La legisladora advirtió que actualmente se realizan reparaciones mientras persisten los riesgos identificados, lo que, dijo, podría aumentar el peligro para pacientes y personal si las obras no se ejecutan bajo un plan integral de seguridad.
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También señaló que el hospital enfrenta una reducción en su capacidad de atención, con cirugías y citas médicas pospuestas.
Por ello, pidió que el eventual cierre vaya acompañado de un plan emergente para garantizar la atención de los derechohabientes del ISSSTE en Sonora, mediante convenios con otras instituciones públicas y privadas.
Además, planteó que el Gobierno federal y el ISSSTE inicien el proceso para construir un nuevo hospital en Hermosillo que cumpla con las condiciones de seguridad necesarias.
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